Kdo byl Sulejmání, jehož zabily americké rakety? Architekt íránské válečné politiky patřil k nejmocnějším mužům v zemi

„Fyzická likvidace Sulejmáního je srovnatelná snad jen se zabitím Usámy bin Ládina. Ale je to událost v jistém ohledu významnější: zatímco bin Ládin byl v té době sice významným symbolem, ale přece jen už za zenitem své politické a ideologické moci, Sulejmání byl na vrcholu. Byl naprosto aktivní a nepostradatelný při budování íránského strategického oblouku,“ zhodnotil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Odtud už Sulejmání zamířil do čela jednotek Kuds, které tak vedl od roku 1998 víc než dvě dekády. Vytvořil z nich „osu šíitského odporu“, která kontroluje mimo jiné libanonský Hizballáh, proíránské milice v Sýrii, Iráku nebo Jemenu a jejich vliv zasahuje i do Afghánistánu a Pákistánu.

„Sulejmání byl hvězdou íránských vojenských sil od osmdesátých let minulého století. Nahoru se vyšvihl ve válce s Irákem, tehdy se ukázal jako velice schopný vůdce íránských revolučních gard a vypracoval se až na velitele divize,“ přiblížil generálův příběh bezpečnostní analytik Masarykovy univerzity Josef Kraus.

Jeho jednotky se osvědčily v takzvaných zástupných válkách (proxy wars), které Írán využívá namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech a prosazuje díky nim své zájmy. Sulejmání si tak udržoval značný vliv zejména v sousedním Iráku, kde se po pádu Saddáma Husajna a válce dostaly k moci také místní šíité a kde také tento týden zemřel. Sulejmání se údajně také infiltroval do teroristického Islámského státu (IS), angažoval se v referendu o nezávislosti Kurdistánu a měl vliv na tvorbu vlád v Bagdádu.

Kuds: polovojenské jednotky se zisky v řádech miliard dolarů

Jednotky Kuds představují speciální součást íránských revolučních gard (loni v dubnu je USA zařadily na seznam teroristických organizací), polovojenských jednotek, které existují souběžně vedle regulérní armády. Specializují se na zahraniční operace.

Název Kuds je odvozen od arabského slova pro Jeruzalém, což zároveň ukazuje na hlavní cíl nejenom revolučních gard, ale i celého íránského režimu: zničení státu Izrael a dobytí jeho historického hlavního města Jeruzaléma.

I díky Sulejmánímu dokázaly tyto jednotky získat obrovský ekonomický vliv. K jejich impériu, které v Íránu zaměstnává desítky tisíc lidí, dnes patří vedle stavebních firem a telekomunikačních společností také média.

Dle rešerší deníku The New York Times dosahují roční zisky těchto korporací až 20 miliard dolarů. Ekonomicky tyto firmy vyrostly hlavně v dobách, kdy platily sankce uvalené mezinárodním společenstvím vůči Íránu. Hlavním zdrojem příjmů gard byly podle agentur výnosy z pašování zakázaného zboží. To se odehrávalo zejména prostřednictvím brigád Kuds, a tím nepřímo přes Sulejmaního.

Sám Sulejmání patřil ke konzervativní části íránského vedení – ostatně íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí jej jednou označil za „žijícího mučedníka revoluce“ – které odmítá spolupráci se Západem, nepřeje si zlepšení vztahů s USA a trvá na zničení Izraele.

James Bond, Erwin Rommel i Lady Gaga v jednom

„Obklopovaly ho mýty,“ dodala pro BBC Lyse Doucet o muži, o jehož smrti se v minulosti spekulovalo už několikrát. Tentokrát jeho zabití ale potvrdil Pentagon: generála identifikoval podle ruky s prstenem.

Sulejmání se totiž stal mimo jiné v posledních letech velkou hvězdou s množstvím sledujících na Instagramu. Byl velmi populární: v průzkumu z roku 2018 mu důvěřovalo na 83 procent dotázaných, umístil se i před prezidentem Hasanem Rúháním či ministrem zahraničí Mohammadem Džavádem Zarífem.

„Pro šíity na Blízkém východě představoval směsici Jamese Bonda, Erwina Rommela a Lady Gaga,“ napsal v roce 2017 bývalý analytik CIA Kenneth Pollack v článku o Sulejmáním pro časopis Time. „Pro Západ byl ale odpovědný za export islamistické revoluce z Íránu, podporu teroristů a vedení íránských válek v zahraničí,“ napsal také.