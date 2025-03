Ruský útok na město Dobropillja si podle úřadů vyžádal nejméně 11 mrtvých

Redaktorka Deníku N Petra Procházková uvedla, že šlo o masivní útok Ruska na Ukrajinu již druhou noc po sobě. „Rusové zintenzivnili nálety – kombinované – což bych zdůraznila, protože to je důvod, proč se ukrajinské protivzdušné obraně zjevně nedaří všechny střely a drony likvidovat,“ dodala s tím, že Dobropillje je nepříliš velké město nedaleko Pokrovsku na Donbase. Frontová linie se táhne asi dvacet kilometrů jižně od tohoto hornického města.

„Zajímavé je tím, že tam je velký železniční uzel, který byl možná cílem, ale bohužel došlo k zásahu několika obytných domů,“ dodala s tím, že byla zasažena i administrativní budova.

Podotkla, že taktikou Rusů již delší dobu je posílání dronů Šáhed v kombinaci s různými typy raket. „To je pro ukrajinskou protivzdušnou obranu nesmírně těžké. Dokáží zachytit jen část raket, část dronů, ale s tím ten ruský útok počítá. Nepočítá s tím, že všechny rakety a drony doletí na cíl, ale počítá s tím, že zcela zmate ukrajinskou protivzdušnou obranu, která navíc nyní musí velice šetřit po zastavení dodávek ze Spojených států, a tím pádem jen část doletí na cíl, což ale k úspěchu ruského útoku stačí,“ dodala.

Podle ní má na vzdušné útoky a ostřelování posledních dní vliv i skutečnost, že Spojené státy pozastavily sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou.

Rusko se zaměřilo i na přístavní město Oděsu. Útoky bezpilotních letounů cílily na objekty zajišťující zásobování energií a na civilní infrastrukturu tohoto přístavu na Černém moři, informovala ukrajinská tisková agentura Ukrinform a ruská státní agentura TASS s odvoláním na regionální správu. Zatím není jasné, zda došlo k obětem na životech nebo zraněním, napsala agentura DPA.

Útok na ruskou ropnou rafinerii

Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko naopak uvedl, že trosky padajících dronů poškodily nádrž jedné z nevětších ropných rafinerií v zemi. Poškození rafinerie si podle gubernátora nevyžádalo žádná zranění. „Letecká obrana sestřelila jeden přibližující se dron, další byl zničen nad prostory závodu,“ uvedl Drozdenko. „Když spadly trosky, byla poškozena vnější struktura jedné z nádrží,“ dodal.

Procházková podotkla, že Rusové často hovoří o tom, že jde o padající trosky, aby dokázali, že se umějí všechny ukrajinské drony sestřelit. „Ale ne vždy to bývá pravda, někdy k tomu zásahu dojde přímo cíleně dronem, který se Rusům nepodaří sestřelit,“ dodala s tím, že Ukrajinci jsou v tom podle ní šikovní. „Podle ruských zdrojů je tam hlášena jedna oběť na životech, ale většinou se podle ní ukrajinské útoky na ruské cíle se obcházejí bez lidských obětí. To je velice významné. Dokáží se strefit do strategického objektu. (...) Nepodnikají tak masivní útoky jako Rusko, ale jsou velice přesní,“ dodala.