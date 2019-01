Reformátor i tyran. Před 40 lety uprchl šáh Pahlaví z Íránu, islámská republika teď stojí na rozcestí

Nespokojenost obyčejných Íránců, podporovaná náboženskou propagandou duchovenstva, vyvrcholila roku 1978 celonárodními nepokoji, jež vyústily v revoluci a konec monarchie. Slogan demonstrantů zněl: „Svoboda, nezávislost, islámská republika“. Šestnáctého ledna 1979 šáh nasedl do kokpitu svého Boeingu 707, který sám pilotoval, a odletěl s rodinou na dovolenou. Do Íránu se už nikdy nevrátil.

„Mladý muž přiběhl do bazaru a křičel: jsou tady! Všichni jsme zavřeli obchody a přidali se k protestům,“ vzpomíná majitel obchodu s obleky Ebrahim Almasi, který nyní v Íránu postrádá revolučního ducha, jenž vyvolávalo Chomejního charisma. „Lidé byli tehdy zapálení, prolévala se krev,“ říká obchodník.

„My dnes vnímáme íránskou revoluci jako náboženskou, ta však byla spíše sociální. Po celá 70. léta se v Íránu prohlubovala propast mezi bohatou a chudou vrstvou, narůstala inflace a nezaměstnanost, zhruba od poloviny 70. let už Pahlaví nebyl schopen udržet sociální nepokoje tak, aby se jim byl schopen ubránit.“

Rouhání se zasadil rovněž o klíčovou dohodu o jaderném programu se světovými mocnostmi, v níž se zavázal, že nikdy nebude usilovat o výrobu jaderné bomby. Za to byly zrušeny protiíránské zahraniční sankce.

„Prezident v politickém systému Íránu podléhá rahbarovi – nejvyššímu duchovnímu vůdci země. Ten dohlíží na celý politický systém. Pokud to uzná za vhodné, může mít vždy poslední a rozhodující slovo ve všech záležitostech íránské politiky, tedy i té zahraniční. Je to také především rahbar, který určuje, co ještě je a co už naopak není slučitelné s hodnotami islámské republiky, které vychází z politicko-náboženských koncepcí ajatolláha Chomejního. Je zajímavé, že i tak navzájem odlišní prezidenti jako současný Rouhání a dřívější Ahmadínežád do mantinelů této koncepce spadají,“ říká expert na Blízký východ Marek Čejka.

Prezidenta naopak volí obyvatelstvo. Tuto politickou funkci zastávali od revoluce i stoupenci umírněného křídla – na přelomu 90. let a nového tisíciletí to byl teolog, filozof a reformista Muhammad Chátamí, o něco dříve centrista Akbar Hášem Rafsandžání. Hlavní slovo má ale vždy nejvyšší vůdce.

Írán se stal islámskou republikou po revoluci v roce 1979, při níž byla svržena monarchie vedená prozápadním Šáhem Pahlavím. Konzervativní náboženské síly v čele s ajatolláhem Chomejním nastolily teokratický systém vlády, který funguje dodnes. Nejvyšší vůdce, jenž je do své funkce jmenován, je dle ústavy odpovědný pouze 86členné Radě expertů – tu tvoří rovněž duchovní.

Podle lidskoprávních aktivistů dosavadní reformy nedostačují. Ve vězení končí kritici režimu, novináři, právníci či aktivisté. Rouháního reformisté mají potíže větší změny prosadit, protože je mnohdy odmítá Chomejního nástupce, ajatolláh Chameneí, který má v zemi hlavní slovo, stejně jako konzervativní křídlo. Otázkou zůstává, zda právě jeho vliv nakonec nepřevládne.

„Pro Írán byl rok 2018 náročný. Jednostranné odstoupení Spojených států od jaderné dohody a následující obnovení sankcí Íránce tvrdě zasáhlo. Běžní lidé bojují s penězi poté, co jejich měna klesla až na sedminu loňské hodnoty, než se začala pomalu vzpamatovávat. Zatímco platy stagnují, ceny stoupají a mnoho lidí řeší základní existenční otázky. Nic z toho samozřejmě nezvyšuje popularitu vedení země, které čelí vysoké kritice,“ říká íránistka Lenka Hrabalová.

Čtyřicet let od pádu šáha je Írán v obtížné situaci. Kvůli špatnému stavu ekonomiky roste napětí a ve vládě došlo v poslední době k výměně několika ministrů.

Lidem vadí i to, že Teherán dává peníze na vojenská angažmá za hranicemi, v posledním roce se tak šířily protesty. „Navzdory hrozícím represím se Íránci pustili do nové kapitoly boje proti režimu a čelili svým utlačovatelům prostřednictvím kampaně občanské neposlušnosti. Lidé to vyjádřili jasně – chtějí svou důstojnost a svou zemi zpět,“ uvedl v prosinci syn šáha Rezá Pahlaví, který mluví o „historické příležitosti pro mezinárodní společenství“.

„Demokratický Írán by reprezentoval přání svých lidí, a proto by se v tomto regionu choval velmi odlišně. Důkazem je, co protestující po celé měsíce volají: ,Ani pro Gazu, ani pro Libanon, zemřu jedině pro Írán‘ nebo ,Sýrie a Palestina jsou důvodem naší mizérie‘,“ upozornil šáhův syn.

Zatímco někteří, zejména mladí Íránci, volají po uvolnění poměrů, jiní jako obchodník Šejk-Mehdi tvrdí, že je čas vrátit se k náboženským kořenům revoluce. „Musíme myslet na to, že život je krátký a že předstoupíme před soud,“ podotýká.