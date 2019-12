Bez vlasovců by se Praha utopila v krvi. Z historie se dnes stává účinná zbraň, říká David Svoboda

„My jsme příliš navykli luxusně-postmoderní atmosféře, kdy něco jako dějepis patří do starého železa. Odkázali jsme to do hájemství nějakých podivínů, které baví hrabat se v historii. A my najednou užasle pozorujeme, že se z historie může stát docela dobře účinná zbraň i na mezinárodní aréně. A i když nám to připadá absurdní, tak na domácí ruské publikum to zabírá. A samozřejmě nejen na ně.“