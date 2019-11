Historik: Hysterická reakce Moskvy kvůli vlasovcům ukazuje, že se Rusko dosud nevyrovnalo s minulostí

„Protože jak víme, tak se vlasovci nejčastěji rekrutovali ze zajatců, kteří padli do německých rukou,“ připomínal ve vysílání Řepa. Podle něj si téma jako takové nějakou připomínku zaslouží.

„Iniciativu Pavla Novotného asi nelze komentovat jinak, než že je to čistě záležitost samosprávy. Pokud opravdu chtějí mít památník a je to rozhodnutí zastupitelů, tak k tomu nelze nic dodat. Myslím si, že toto je právo samosprávy v každé normální obci v České republice. A když se zrovna tato městská část rozhodne, že památník chce, tak ať ho má,“ konstatoval historik. Zastupitelstvo má o památníku hlasovat 16. prosince.

Pavel Žáček: Nejde o připomínku generála Vlasova, ale padlých vojáků

Další historik Pavel Žáček, který je rovněž z ODS jako starosta Řeporyjí, v Událostech, komentářích uvedl, že se ptal přímo Novotného, jestli na radnici vědí o tom, jak klíčovou roli sehrála tato městská část během Pražského povstání. Toto podle něj zjevně odstartovalo celý příběh.

„Šestého května ve večerních hodinách dorazilo do Řeporyjí velitelství první ruské divize Ozbrojených sil výboru pro osvobození národů Ruska a generál Buňačenko tam vydal svůj rozkaz dobýt Prahu a pomoci bratrům Čechům,“ připomínal Pavel Žáček s tím, že o den později vlasovci v podstatě zabránili proniknutí úderných jednotek SS do centra Prahy.

Svůj pomník by si vlasovci podle něj zasloužili i s ohledem na počty padlých. „Generál Buňačenko řekl, že během jeden a půl dne přišli o tři sta mužů. To je spodní hranice odhadů. Když se podíváme, kde všude vznikají pomníky či náhrobky, tak to vypadá, že to bude mnohem víc příslušníků divize,“ doplnil Žáček s tím, že podle něj nejde o připomínku generála Vlasova, ten ostatně byl proti zásahu v Praze. „Jde o připomenutí těch padlých, kteří padli za svobodu Prahy a za ubránění Prahy proti SS.“