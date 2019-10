Kubera: Když se rozhodnu jet na Tchaj-wan, nebudu se ptát čínského velvyslance

Na otázku, zda na Tchaj-wan skutečně pojede, šéf Senátu potvrdil, že na svém záměru nic nemění. „Samozřejmě pojedu na Tchaj-wan,“ prohlásil. Čínskému velvyslanci při úterní schůzce vysvětlil, že jde o cestu podnikatelskou, protože čeští podnikatelé mají veliký zájem s Tchaj-wanem obchodovat. Svou cestu do země jednoho z asijských tygrů čínskému velvyslanci oznámil už dávno.

Záležet bude na výsledku voleb, které se na Tchaj-wanu uskuteční na začátku příštího roku. „Uvidíme po volbách. Ale na přípravě cesty pokračujeme,“ konstatoval předseda českého Senátu, který se nikterak necítí vázán zájmy vlády nebo prezidenta.

Když Číňané přestanou financovat fotbalovou Slávii, Teplice si v tabulce polepší

„Řekl jsem ústavním činitelům, že moje vláda to není, takže se necítím zavázán propagovat politiku pana prezidenta Zeman, nebo pana premiéra,“ prohlásil. Případné ostrakizace ze strany hlavy státu nebo předsedy vlády se neobává, to je podle Kuberových slov to poslední, čeho by se bál.

Podle něj je důležité, že Tchaj-wan je významnějším obchodním partnerem České republiky než Čína. „Když jsme měli schůzku ústavních činitelů, pan prezident argumentoval financováním Slávie. Na to jsem kontroval, že alespoň Teplice v tabulce postoupí výše, pokud Číňané přestanou financovat Slávii,“ poznamenal v Událostech, komentářích. Kubera z Teplic pochází a byl dlouhé roky primátorem města.