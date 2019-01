Čínský velvyslanec považuje komentář své schůzky s Babišem za chybu, říká Kubera

Kubera: Velvyslanec mluvil o přilévání oleje do ohně

Proti tomuto prohlášení se ministerský předseda vymezil a v tříkrálovém rozhovoru s Václavem Moravcem prohlásil: „To, co napsal, je nesmysl. Je to lež, není to pravda. Jsme nezávislý, svrchovaný stát a nemám se za co omlouvat.“ Čínský ambasador následně zamířil na schůzku s předsedou Senátu.

„On (velvyslanec) to komentoval větou, že oba dva (Babiš a Čang Ťien-min) udělali chybu v tom smyslu, že místo aby ten požár hasili, tak ještě přilévali olej do ohně,“ uvedl po jednání s diplomatem Kubera. Podle něj velvyslanec také uznal, že není šťastné, aby politici spolu komunikovali přes Twitter nebo Facebook.

Kubera s velvyslancem debatoval o potřebě udržovat vzájemné vztahy obou zemí na dobré úrovni. Probíral s ním také rozvoj elektromobilů, k němuž má výhrady s ohledem na nutnost budovat nové energetické sítě. Zmínil také kritiku Číny za kopírování evropských výrobků. Podle něj je to nutno brát i z hlediska čínské tradice v napodobování, která je součástí čínské kultury: „Napodobování a kopírování je svým způsobem čínským národním sportem.“

Sám ambasador na otázky médií odpovídat nechtěl, zdůvodnil to nedostatkem času. Po schůzce s šéfem horní komory ho čekalo jednání v Černínském paláci.