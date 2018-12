Český úřad pro kybernetickou bezpečnost varuje před produkty čínských firem Huawei a ZTE

„K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců,“ uvedl ředitel úřadu pro kybernetickou bezpečnost Dušan Navrátil.

„Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ doplnil.

Úřad varování zdůvodnil tím, že Čína na území Česka aktivně prosazuje své zájmy včetně „provádění zpravodajských aktivit vlivového i špionážního charakteru“. Odkazuje se při tom i na výroční zprávy bezpečnostních služeb za loňský rok.

„Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření,“ přiblížil Navrátil.

Šéf Huawei odpovědný za aktivity společnosti v Česku a na Slovensku Radoslaw Kedzia v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny uvedl, že Huawei není politickou organizací. Misí firmy je podle něj dodávat digitální technologie po celém světě. Na jiném místě v rozhovoru řekl, že jde o velmi transparentní společnost.

„Máme velmi otevřenou kybernetickou bezpečnostní politiku. To je fakt. Byli jsme jednou z prvních firem, která dodržovala evropské zákony týkající se GDPR. Všude po světě se v médiích píše o společnosti Huawei, často ale nejde o fakta a informace se nezakládají na pravdě. A nebudu spekulovat o důvodech. My se prostě snažíme dělat co nejlépe naši práci, zlepšovat naše řešení,“ uvedl Kedzia. Pozastavovat se nad tím, že Huawei spolupracuje s veřejnou správou a se státními firmami, je podle něj důkaz předsudků.

Zakazování nebo omezování spolupráce ve světě

Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace.

Po jihokorejském Samsungu je Huawei druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě. Některé západní země spolupráci s firmou ale zcela zakázaly či ji omezují z obavy, že její výrobky mohou obsahovat špionážní software. Státy jako USA, Británie či Austrálie se obávají možných vazeb firmy na čínské vedení.