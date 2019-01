„Je to lež a nesmysl.“ Babiš odmítl čínské prohlášení o společné schůzce k Huawei

Spor o hardware a software čínských společností Huawei a ZTE vyvolalo prosincové varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jenž obě společnosti považuje za bezpečnostní riziko.

Huawei, jež v těchto dnech žádá Prahu o bezpečnostní prověrku, tuzemskou výstrahu odmítla. Premiér Babiš se následně těsně před svátky sešel s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. Čínská ambasáda v následném prohlášení uvedla, že varování se „nezakládá na skutečnosti“ a mělo nepříznivý dopad.

„Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem,“ napsalo velvyslanectví na Facebooku. A právě proti tomuto prohlášení se nyní ministerský předseda ostře ohradil.

„To, co napsal, je nesmysl. Je to lež, není to pravda,“ prohlásil v tříkrálovém rozhovoru s Václavem Moravcem. „Česká vláda ani český stát žádnou chybu neudělaly. Jsme nezávislý, svrchovaný stát a nemám se za co omlouvat. Co udělal pan velvyslanec, je velice nestanradní. Bude s ním jednat pan (ministr zahraničí) Petříček,“ dodal s tím, že průhonické setkání s pekingským ambasadorem bylo neformální.