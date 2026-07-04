Tesáky pavouků mají delší historii, než se myslelo. Vědci je našli u tvora starého půl miliardy let

Kousnutí pavouka, klíštěte nebo štíra může být bolestivé, a dokonce může člověku přinést ve výjimečných případech smrt. Paleontologové teď rozkryli evoluční příběh jejich tesáků.
Pavouci jsou obávaní lovci, kteří lidem nahánějí přes své rozměry strach. I když jsou většinou malí, jejich kousnutí může přinášet i smrt, jak dokazuje například obávaná černá vdova. Ale zahnuté zuby připomínající srpek Měsíce vyvolávají obavy i v popkultuře, od Tolkienovy Oduly, až po kousnutí, které udělalo ze Spider-Mana superhrdinu. Ale kde pavouci své obávané čelisti získali?
Vědci teď jejich původ našli v dobách před 518 miliony lety, tedy asi 200 milionů let předtím, než se po Zemi poprvé proběhlo osm chlupatých pavoučích nožek. Paleontologové je objevili na fosilii tvora, který se jmenuje Urokodia.
Pavoučí „zuby“ totiž vlastně vůbec nejsou zuby, jsou to specializované přeměněné přední končetiny, kterým se říká odborně chelicery neboli klepítka. Těmi disponují i další tvorové, třeba klíšťata nebo štíři. A měla je také Urokodia.
Tento tvor je vědě známý už 42 let, ale stále ještě vydává spoustu svých tajemství. Paleontologové ho objevili v Číně, jeho fosilie byla výjimečně dobře zachovalá. Byl to spíš tvoreček než tvor. Měřil asi dva centimetry, měl obří oči, které mu čněly z přední části těla, tělo podobné trilobitovi a spoustu drobných nožek na spodní části těla. Byl prapředkem dnešních pavouků i štírů, ale jeho vzhled to příliš nenaznačuje.
Čínští a britští vědci společně analyzovali fosilii pomocí nejmodernějších rentgenů. Dokázali tak odhalit i měkké tkáně tohoto tvora. A povedlo se jim tak poprvé zahlédnout i klepítkovité končetiny vyčnívající těsně za očima, které představují zárodky chelicer. Navíc mají na nohách drobné znaky orgánů pro dýchání, něco podobného mají dnes ostrorepi.