V Německu zadrželi Rumuna, který chtěl rozpoutat ve vlasti „válku teroru“

Německé úřady zadržely Rumuna, který se podle nich pokusil založit krajně pravicovou teroristickou organizaci. Jeho cílem bylo vyvolat v Rumunsku válku teroru a vytvořit na jeho území nový nacistický stát. Informovalo o tom generální státní zastupitelství v Karlsruhe. Podle něj vyzýval mladý muž mimo jiné k útokům na migranty a komunitu LGBT+.
Rumunského občana Nichitu P. zadržely německé orgány v úterý na jihozápadě země pro podezření „z pokusu o založení zahraniční pravicově extremistické teroristické organizace“. Muž čelí rovněž obvinění z přípravy závažného násilného činu namířeného proti státu. Z tiskové zprávy vyplývá, že mu v době spáchání činu bylo mezi osmnácti a dvaceti lety.
Rumun se podle prokuratury od roku 2023 pokoušel založit organizaci, která by vyvolala v Rumunsku „válku teroru“ a přispěla k „zániku rumunského státu a zřízení nového státního útvaru po vzoru nacionálního socialismu“. Z Německa se pomocí kanálů na sociální síti pokoušel verbovat členy, zaměřoval se přitom hlavně na mladé lidi.
Členy internetových skupin, které založil, pak vyzýval k páchání trestných činů, mimo jiné k sprejování graffiti s krajně pravicovými symboly, žhářským útokům na azylová centra, útokům na migranty a komunitu LGBT+ a obecně k zabíjení lidí, které sám vnímal jako „podlidi“. Dívky nabádal k sebepoškozování. Zveřejňoval také návody na výrobu jedů a výbušnin a také na výrobu takzvaných Molotovových koktejlů, dodala generální prokuratura.