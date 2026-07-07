USA zrušily výjimku pro prodej íránské ropy po útocích na tankery


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo financí v reakci na útoky na tankery v Hormuzském průlivu zrušilo výjimku, která umožňovala prodej íránské ropy. Informovala o tom agentura Bloomberg a dodala, že tím rezort ohrozil prozatímní mírovou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) spadající pod ministerstvo uvedl, že od úterý nesmějí být prováděny žádné nové transakce s íránskou ropou. Dosavadní výjimka byla vydána v návaznosti na memorandum o porozumění mezi Teheránem a Íránem a umožňovala transakce po dobu šedesáti dnů, tedy do 21. srpna.

Ceny ropy po zveřejnění této zprávy prudce vzrostly. Cena ropy Brent vyšplhala nad 76 dolarů za barel, což odpovídá růstu o 5,7 procenta. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi Spojenými státy a Íránem dlouhodobě panuje zvýšené napětí.

Neznámý projektil zasáhl tanker v Ománském zálivu, způsobil požár
Hormuzský průliv

Britská námořní služba UKMTO uvedla, že v oblasti Hormuzského průlivu a jeho okolí byly v úterý zasaženy tři tankery. Nejprve byl v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů katarský tanker zasažen neznámým projektilem, což způsobilo požár.

Později byl hlášen další incident, při kterém byl poblíž ománského pobřeží poškozen saúdskoarabský ropný tanker. Později odpoledne UKMTO informovala, že na klíčové trase dron zasáhl třetí plavidlo. To podle námořní služby pokračuje v cestě a bylo jen lehce poškozeno. Oběti hlášeny nejsou.

Země se obviňují z porušování červnové dohody

Teherán a Washington se navzájem obviňují z porušování memoranda o porozumění, které podepsaly v polovině června s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Ihned po podpisu memoranda měly Spojené státy začít ukončovat námořní blokádu íránských přístavů a Írán měl zajistit bezpečnou plavbu obchodních plavidel Hormuzským průlivem, a to po dobu 60 dnů bezplatně.

Teheránem prošel smuteční průvod za zabitého Chameneího
Smuteční průvod v Teheránu, který je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího

V memorandu se obě strany také zavázaly k dalšímu dodržování příměří, které platí od 8. dubna. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.

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