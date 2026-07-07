Tanker v Ománském zálivu zasáhl neznámý projektil, způsobil požár


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. V úterý o tom informovala britská námořní služba UKMTO s tím, že nejsou hlášeny žádné oběti. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi USA a Íránem panuje zvýšené napětí.

Incident se odehrál východně od poloostrova Rás Musandam u Hormuzského průlivu, asi patnáct kilometrů od ománské obce Limá. UKMTO vydala pro plavidla v oblasti varování, aby se plavila s opatrností a aby veškerou podezřelou aktivitu hlásila.

Zásah vyvolal požár, ale podle UKMTO nejsou hlášeny žádné přímé ekologické škody.

K útoku se nikdo nepřihlásil. Portál Axios mezitím informoval s odvoláním na dva nejmenované americké činitele, že íránské revoluční gardy vypálily nejméně dvě střely na obchodní plavidla proplouvající Hormuzským průlivem. Jeden z představitelů řekl, že ostřelování poškodilo dvě lodě. Oficiální vyjádření Spojených států ale k dispozici není, uvedla DPA.

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Loď v Hormuzském průlivu, archivní snímek

Na konci června služba UKMTO informovala o tom, že v Hormuzském průlivu byl zasažen neidentifikovaným projektilem tanker. Podobný incident se stal krátce předtím, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní loď, z čehož Washington obvinil Írán. Teherán a Washington se navzájem obviňují z porušování memoranda o porozumění, které podepsaly v polovině června s vyhlídkou na konečnou dohodu o ukončení konfliktu.

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