Kim hodlá pokračovat v jaderných aktivitách, hájí se „bezpečnostní situací ve světě“


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Severokorejský vládce Kim Čong-un prohlásil, že jeho země bude nadále využívat svou pozici jaderného státu. Tvrdí, že „v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost“. Kim během jednání vedení Dělnické strany KLDR také hovořil o dalším vyzbrojování armády, napsala agentura Reuters s odkazem na severokorejskou státní agenturu KCNA.

„Nepředstavitelné, ohromující incidenty a události“ se dějí kvůli „gangsterské nenasytnosti“ světových hegemonů, řekl podle agentur Kim. Na vině situace jsou podle něj Spojené státy, které prý „eskalují krveprolití na Blízkém východě a v Evropě“. Pchjongjang dlouhodobě vnímá USA jako hlavního nepřítele.

Vedle jaderných zbraní bude podle Kima KLDR také pracovat na svém konvenčním arzenálu. Diktátor nařídil jejich další výrobu, stejně jako urychlení přípravy tunového křižníku odpalujícího naváděné rakety vážícího deset tisíc tun.

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Severní Korea dlouhodobě trvá na svém právu mít jaderné zbraně a posiluje svůj atomový arzenál. Svůj první jaderný test Pchjongjang provedl v roce 2006 a dosud poslední v roce 2017. Všechny zkoušky odsoudily rezoluce Rady bezpečnosti OSN a následovaly sankce proti severokorejskému režimu.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi v dubnu varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země podle odhadů jihokorejských zpravodajských služeb provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.

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