KLDR stupňuje výrobu jaderných zbraní, zapojuje se i Moskva

Severní Korea dosáhla „velmi významného“ pokroku ve schopnosti vyrábět jaderné zbraně, upozornil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Podle severokorejského režimu je vojenské využití jaderného programu jednou z priorit. Pchjongjang přitom dlouhodobě čelí řadě sankcí ze strany OSN.
Jaderný program KLDR sleduje MAAE dlouho, její šéf nyní představil nové informace, které analytici označují jako znepokojivé. „Všechno ukazuje na velmi závažný nárůst schopností KLDR v oblasti výroby jaderných zbraní, odhaduje se, že mají několik desítek hlavic,“ varoval Grossi.
Významné rozšiřování centra v Jongbjonu – zřejmě o nový závod na obohacování uranu – potvrzují i nové satelitní snímky. Podle Grossiho se podařilo potvrdit, že tam dochází i k rychlému nárůstu provozu pětimegawattového a lehkovodního reaktoru. Podobných zařízení KLDR provozuje několik.
„Vývoj jaderných zbraní žádné zemi nikdy neposkytoval větší bezpečí. Je to právě naopak,“ tvrdí Grossi. Pro severokorejského vůdce Kim Čong-una je ale – jak zopakoval v březnu – posílení jaderného zbrojení „prioritním úkolem“ a vzdát se ho nehodlá. A to ani výměnou za ekonomické výhody nebo bezpečnostní záruky. Pchjongjang od vývoje a výroby neodrazují ani platné mezinárodní sankce.
Mezi lety 2006 a 2017 provedl šest jaderných testů. „Devátého října (2006) jsme úspěšně a bezpečně provedli podzemní jaderný test,“ hlásala v říjnu 2006 moderátorka severokorejské státní televize.
Vedle toho se soustředí na vývoj nosných raket a střel různého typu. Strategické střely s plochou dráhou letu a protilodní rakety otestovali naposledy o víkendu ve Žlutém moři. Šlo taky o zkoušku torpédoborce Čche Hjon – jednoho ze dvou plavidel loni zařazených do služby.
Spojenectví s Ruskem
Jihokorejští analytici pak uvedli, že se raketové a radarové systémy torpédoborce podobají ruským. To posiluje spekulace, že Pchjongjang dostává z Moskvy technologickou pomoc výměnou za dělostřelecké granáty a vyslání severokorejských vojáků do bojů proti Ukrajině.
„Severní Korea se teď zaměřuje nejen na rozvoj asymetrických zbraní, ale také na konvenční síly, ve kterých v minulosti zaostávala,“ popsal 9. dubna ředitel jihokorejského think-tanku KODER Šin Jong-vu.
Právě podpory Ruska a Číny využívá Kim Čong-un k tomu, aby pevnou rukou vedl jeden z nejrepresivnějších totalitních států světa. Dynastie Kimů drží národ v izolaci a rozvíjí kult osobnosti už skoro osmdesát let. Právě v této době země slaví největší státní svátek – Den slunce. Už 114. výročí narozenin zakladatele Kim Ir-sena.
Jaderné zbraně jako „pojistka pro přežití“ režimu
Podle bezpečnostního experta Vlastislava Břízy hovoří kvalifikovaný odhad až o padesáti severokorejských jaderných hlavicích. „Severní Korea byla v posledních letech schopna vyprodukovat dostatek materiálu na výrobu dalších čtyřiceti jaderných hlavic,“ popsal Bříza. Zmínil také posílení výroby do budoucna.
KLDR má dle něj jaderné zbraně jako „pojistku pro své přežití“. Upozornil však, že situace není tak dramatická jako v případě Íránu, kde tamní teokratická diktatura hrozí tím, že by v případě vlastnění jaderné zbraně „zničila například stát Izrael“.
Ke vztahům s Ruskem Bříza doplnil, že vyslání severokorejských vojáků na ukrajinské bojiště Moskva splácí valutami či prostředky nutnými pro přežití ve formě potravin. Zmínil i vojenskou pomoc, která však dle něj není v jaderné formě, pomáhá prý spíše konvenční formou.