KLDR stupňuje výrobu jaderných zbraní, zapojuje se i Moskva


před 1 hhodinou
Horizont ČT24: Nárůst aktivit v jaderných zařízeních KLDR
Severní Korea dosáhla „velmi významného“ pokroku ve schopnosti vyrábět jaderné zbraně, upozornil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Podle severokorejského režimu je vojenské využití jaderného programu jednou z priorit. Pchjongjang přitom dlouhodobě čelí řadě sankcí ze strany OSN.

Jaderný program KLDR sleduje MAAE dlouho, její šéf nyní představil nové informace, které analytici označují jako znepokojivé. „Všechno ukazuje na velmi závažný nárůst schopností KLDR v oblasti výroby jaderných zbraní, odhaduje se, že mají několik desítek hlavic,“ varoval Grossi.

Významné rozšiřování centra v Jongbjonu – zřejmě o nový závod na obohacování uranu – potvrzují i nové satelitní snímky. Podle Grossiho se podařilo potvrdit, že tam dochází i k rychlému nárůstu provozu pětimegawattového a lehkovodního reaktoru. Podobných zařízení KLDR provozuje několik.

KLDR údajně otestovala novou raketu
Severokorejský diktátor Kim Čong-un

„Vývoj jaderných zbraní žádné zemi nikdy neposkytoval větší bezpečí. Je to právě naopak,“ tvrdí Grossi. Pro severokorejského vůdce Kim Čong-una je ale – jak zopakoval v březnu – posílení jaderného zbrojení „prioritním úkolem“ a vzdát se ho nehodlá. A to ani výměnou za ekonomické výhody nebo bezpečnostní záruky. Pchjongjang od vývoje a výroby neodrazují ani platné mezinárodní sankce.

Mezi lety 2006 a 2017 provedl šest jaderných testů. „Devátého října (2006) jsme úspěšně a bezpečně provedli podzemní jaderný test,“ hlásala v říjnu 2006 moderátorka severokorejské státní televize.

KLDR poprvé zveřejnila snímky zařízení na výrobu materiálu do jaderných zbraní
Kim Čong-un v zařízení na výrobu jaderných zbraní

Vedle toho se soustředí na vývoj nosných raket a střel různého typu. Strategické střely s plochou dráhou letu a protilodní rakety otestovali naposledy o víkendu ve Žlutém moři. Šlo taky o zkoušku torpédoborce Čche Hjon – jednoho ze dvou plavidel loni zařazených do služby.

Spojenectví s Ruskem

Jihokorejští analytici pak uvedli, že se raketové a radarové systémy torpédoborce podobají ruským. To posiluje spekulace, že Pchjongjang dostává z Moskvy technologickou pomoc výměnou za dělostřelecké granáty a vyslání severokorejských vojáků do bojů proti Ukrajině.

„Severní Korea se teď zaměřuje nejen na rozvoj asymetrických zbraní, ale také na konvenční síly, ve kterých v minulosti zaostávala,“ popsal 9. dubna ředitel jihokorejského think-tanku KODER Šin Jong-vu.

Právě podpory Ruska a Číny využívá Kim Čong-un k tomu, aby pevnou rukou vedl jeden z nejrepresivnějších totalitních států světa. Dynastie Kimů drží národ v izolaci a rozvíjí kult osobnosti už skoro osmdesát let. Právě v této době země slaví největší státní svátek – Den slunce. Už 114. výročí narozenin zakladatele Kim Ir-sena.

KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen svede, řekl Kim Putinovi
Kim Čong-un se v Pekingu setkal s Vladimirem Putinem (3. září 2025)

Jaderné zbraně jako „pojistka pro přežití“ režimu

Podle bezpečnostního experta Vlastislava Břízy hovoří kvalifikovaný odhad až o padesáti severokorejských jaderných hlavicích. „Severní Korea byla v posledních letech schopna vyprodukovat dostatek materiálu na výrobu dalších čtyřiceti jaderných hlavic,“ popsal Bříza. Zmínil také posílení výroby do budoucna.

KLDR má dle něj jaderné zbraně jako „pojistku pro své přežití“. Upozornil však, že situace není tak dramatická jako v případě Íránu, kde tamní teokratická diktatura hrozí tím, že by v případě vlastnění jaderné zbraně „zničila například stát Izrael“.

Ke vztahům s Ruskem Bříza doplnil, že vyslání severokorejských vojáků na ukrajinské bojiště Moskva splácí valutami či prostředky nutnými pro přežití ve formě potravin. Zmínil i vojenskou pomoc, která však dle něj není v jaderné formě, pomáhá prý spíše konvenční formou.

„Levní a pracovití“ Severokorejci čelí v Rusku otrockým podmínkám
Ilustrační snímek

Sněmovna bude mimořádně řešit pohonné hmoty či veřejnoprávní média

Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Kyjev a Oděsa hlásí po ruských útocích mrtvé

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli čtyři lidé, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších 45 osob utrpělo zranění, 26 převezli záchranáři do nemocnic. Několika sériím útoků čelila také Oděsa, kde zemřelo dalších osm lidí, zraněných je jedenáct osob. Cílem útoku se stala i Dněpropetrovská oblast, kde zemřeli tři lidé.
Pentagon zrychluje plánování možné vojenské operace na Kubě, píše USA Today

Americké ministerstvo obrany urychluje práce na plánech pro možný vojenský zásah na Kubě. Připravuje se tak pro případ, že k operaci vydá rozkaz prezident USA Donald Trump. Píše o tom americký server USA Today, který se odvolává na informace dvou anonymních zdrojů. Trump dříve opakovaně naznačoval, že by USA mohly nad ostrovním státem převzít kontrolu.
VideoJe v troskách, ale dokáží ho obnovit, říká Hladík o íránském jaderném programu

„Je to věc prestiže,“ vysvětluje ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík, proč je podle něj pro Írán zásadní jeho jaderný program, který je hlavní třecí plochou mezi Teheránem a Washingtonem. Podle Hladíka je aktuálně v troskách, ale země má schopnost ho obnovit. Jednání delegací Íránu a USA vnímá jako dobrý signál, absence dohody podle něj nicméně není překvapením. „Bez čínské podpory by ten íránský režim nemohl fungovat tak, jak funguje,“ podotkl také v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem, v němž se mluvilo i o situaci mezi Izraelem a Libanonem.
Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu ve středu zabily nejméně čtyři desítky lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
