KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl ve středu severokorejský vůdce Kim Čong-un svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi na začátku schůzky v Pekingu. Podle Reuters Putin naopak Kimovi poděkoval za nasazení severokorejských vojáků v ruské válce proti Ukrajině.
KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen svede, řekl Kim Putinovi
„Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech,“ prohlásil podle agentury Kim na úvod schůzky, která následovala po rozsáhlé vojenské přehlídce zorganizované Čínou k osmdesátému výročí konce druhé světové války.
Severokorejský vůdce svými slovy odkazoval na dohodu o strategickém partnerství, kterou s Putinem podepsali v loňském roce. Zavázali se v ní k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.
„Jak je známo, z vaší iniciativy se vaše speciální jednotky podílely na osvobození Kurské oblasti (od ukrajinských sil). Vaši vojáci bojovali odvážně a hrdinně. Rád bych poznamenal, že nikdy nezapomeneme na oběti, které vaše ozbrojené síly a rodiny vašich vojáků utrpěly. Žádám vás, abyste vyřídil všem občanům KLDR má nejvřelejší slova vděčnosti,“ nechal se slyšet šéf Kremlu.
Z jeho rozkazu zahájily ruské síly v roce 2022 rozsáhlou ozbrojenou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí agresi brání. Ukrajinská armáda loni v létě v překvapivé operaci obsadila část ruské Kurské oblasti, odkud byla ruskými silami vytlačena až na jaře letošního roku. Severokorejští vojáci se právě tam zapojili do bojů.
Putin je v Číně od neděle, kde se účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Ten se konal v přístavním městě Tchien-ťin a ruský vládce tam hovořil mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím nebo se svým íránským či tureckým protějškem. Kim přijel do Pekingu v úterý svým obrněným vlakem.
Oba vůdci ve středu doprovázeli čínského vůdce na pekingském náměstí Nebeského klidu, kde se konala vojenská přehlídka. Čínská armáda tam ukázala své strategické zbraně, hypersonické střely nebo nové kybernetické či informační podpůrné jednotky. Mezi hosty byli zástupci Slovenska, Srbska, Běloruska, Myanmaru, Kuby nebo Vietnamu. Naopak představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje se nezúčastnili.