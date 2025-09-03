Čína hostila vojenskou přehlídku s tradičními spojenci


Čína hostila vojenskou přehlídku k připomínce 80. výročí konce druhé světové války v Asii. Čínský vládce Si Ťin-pching na zahájení podle agentury AFP prohlásil, že „lidstvo opět čelí volbě mezi mírem a válkou, mezi dialogem a střetem“. Podle analytiků se snaží zemi vykreslit jako „strážce mezinárodního řádu“. Agentura Reuters napsala, že Peking na akci ukázal jaderné zbraně. Přehlídky se zúčastnili také jeho ruský protějšek Vladimir Putin nebo severokorejský diktátor Kim Čong-un.

Akce se konala na náměstí Nebeského klidu, přihlíželo jí na 50 tisíc diváků. Přehlídce z tribuny přihlížela kromě čínských představitelů a válečných veteránů také řada zahraničních hostů. Čínský vládce přivítal v Pekingu přes dvacet světových lídrů – mimo jiné i indonéského prezidenta Prabowa Subianta, který v domovské zemi čelí rozsáhlým protestům.

Vojenské přehlídky zúčastnili i běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, íránský prezident Masúd Pezeškján či slovenský premiér Robert Fico (Smer). Mezi hosty naopak nebyli vysocí představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje. V Pekingu byly kvůli přehlídce uzavřeny hlavní silnice a školy.

Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 tisíc holubic, píše Reuters.

Přehlídka má podle analytiků demonstrovat vojenskou sílu a diplomatický vliv Číny. „Velké obrození čínského národa je nezastavitelné,“ prohlásil v projevu Si s odkazem na slogan používaný čínskou komunistickou stranou. Strategickou oporou tomuto úsilí musí podle prezidenta být čínská armáda. Po ukončení projevu provedl Si inspekci nastoupených jednotek a z otevřené limuzíny zdravil vojáky.

Protiváha USA

Koná se v době, kdy americká obchodní cla a nestálá politika prezidenta USA Donalda Trumpa napínají její vztahy se spojenci i soupeři, napsal Reuters. Na Siův projev okamžitě reagoval americký prezident Donald Trump, který na své sociální síti Truth Social položil otázku, zda Si zmíní i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války.

Čínskému vládci i „úžasnému čínskému lidu“ Trump následně popřál krásný den oslav. „Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ zakončil Trump svůj vzkaz.

Trump ještě před akcí zdůraznil svůj „velmi dobrý vztah“ s Si Ťin-pchingem. „Čína nás potřebuje mnohem víc, než my potřebujeme je,“ dodal.

Místní samosprávy po celé zemi mobilizovaly desítky tisíc dobrovolníků a členů Komunistické strany, aby před přehlídkou sledovali jakékoli známky potenciálních nepokojů. „Prezident Si Ťin-pching využije této příležitosti k tomu, aby ukázal, jak ho armáda jasně a neomylně podporuje,“ řekl Reuters Wen-Ti Sung, pracovník Globálního centra pro Čínu Atlantické rady.

Sedmdesátiminutová přehlídka zahrnovala letecké ukázky, pochodující jednotky a také nejmodernější vojenskou techniku – hypersonické rakety, bezpilotní letouny a tanky.

Vize nového globálního řádu

Čínský vládce označil druhou světovou válku za zásadní bod zlomu ve „velkém zotavení čínského národa“, kdy překonal ponížení z japonské invaze a stal se ekonomickou velmocí.

Na začátku týdne Si Ťin-pching představil svou vizi nového globálního řádu na regionálním bezpečnostním summitu. Vyzval tam k jednotě proti „hegemonismu a mocenské politice“, čímž narážel na politiku vedenou vůči Spojeným státům.

Ruský diktátor Putin na summitu vyzval k uzavření hlubších energetických dohod s Čínou. Naopak vůdci KLDR Kim Čong-unovi nabízel příležitost získat implicitní podporu pro severokorejský jaderný arzenál. Na mítinku jej doprovázela jeho dcera Kim Ču-e, kterou jihokorejská tajná služba považuje za jeho nejpravděpodobnější nástupkyni.

