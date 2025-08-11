Americký prezident Donald Trump několik hodin před vypršením termínu podepsal exekutivní příkaz, kterým o devadesát dní prodloužil platnost stávajících třicetiprocentních cel na dovoz čínského zboží do Spojených států. Informoval o tom web CNBC. Po úterní půlnoci amerického času (06:01 SELČ) měly tarify původně vzrůst o 115 procentních bodů. Novým termínem je 9. listopad.
Trump o 90 dní prodloužil nižší cla na dovoz čínského zboží
Tříměsíční prodloužení se očekávalo už na konci července, kdy se ve Švédsku setkali představitelé obou zemí. Podle zdrojů webu South China Morning Post (SCMP) bylo v plánu, že se oba státy přihlásí k tomu, že na sebe navzájem nebudou uvalovat další cla a že nebudou obchodní válku vyostřovat ani jiným způsobem.
Spojené státy od dubna postupně zvyšovaly dovozní cla na čínské zboží až na 145 procent. Čína reagovala protiopatřeními a postupně zavedla tarify až 125 procent spolu s omezením vývozu strategicky důležitých surovin.
Po úvodním kole jednání v květnu ve Švýcarsku se obě strany dohodly na snížení svých celních sazeb o 115 procentních bodů na devadesát dní.