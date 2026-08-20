Během ruského útoku na Ukrajinu do Rumunska dopadl dron

Stíhací letouny čtvrtek v noci do vzduchu preventivně vyslaly členské země NATO Polsko a Rumunsko, důvodem byl rozsáhlý ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Plyne to z hlášení úřadů obou zemí. Na území Rumunska spadl blíže neupřesněný dron, oznámilo ministerstvo obrany v Bukurešti. Bezpilotní letoun podle něj dopadl na neobydleném místě v okrese Tulcea. Nikomu se nic nestalo.
„Vojenský radarový systém detekoval skupinu vzdušných cílů v blízkosti hranic s Ukrajinou,“ uvedl v tiskové zprávě rumunský resort obrany. „Do vzduchu byly vyslány dva letouny F-18 španělských vzdušných sil, aby monitorovaly situaci,“ sdělilo ministerstvo. Podle něj situaci během ruského útoku na Ukrajinu sledoval také vrtulník rumunského letectva.
„Ve 3:21 vletěl do rumunského národního vzdušného prostoru dron,“ sdělilo dále ministerstvo s tím, že stroj se asi o tři minuty později zřítil, na místě vypukl požár, ale oheň nakonec sám uhasl. „Nejsou hlášeny žádné oběti ani materiální škoda,“ konstatovalo ministerstvo.
Rumunsko má s Ukrajinou společnou pozemní hranici dlouhou 614 kilometrů. V posledních letech, kdy Ukrajina čelí rozsáhlé ruské invazi, opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Letos tam stíhačky několik ruských bezpilotních letounů, které narušily rumunský vzdušný prostor, i sestřelovaly.
Do vzduchu vzlétly v noci na čtvrtek kvůli ruskému útoku na Ukrajinu také vojenská letadla v Polsku, uvedla agentura PAP. Varšava kvůli obavám z narušení svého vzdušného prostoru při ruských útocích proti Ukrajině vysílá do vzduchu stíhačky opakovaně.