Během ruského útoku na Ukrajinu do Rumunska dopadl dron


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Stíhací letouny čtvrtek v noci do vzduchu preventivně vyslaly členské země NATO Polsko a Rumunsko, důvodem byl rozsáhlý ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Plyne to z hlášení úřadů obou zemí. Na území Rumunska spadl blíže neupřesněný dron, oznámilo ministerstvo obrany v Bukurešti. Bezpilotní letoun podle něj dopadl na neobydleném místě v okrese Tulcea. Nikomu se nic nestalo.

„Vojenský radarový systém detekoval skupinu vzdušných cílů v blízkosti hranic s Ukrajinou,“ uvedl v tiskové zprávě rumunský resort obrany. „Do vzduchu byly vyslány dva letouny F-18 španělských vzdušných sil, aby monitorovaly situaci,“ sdělilo ministerstvo. Podle něj situaci během ruského útoku na Ukrajinu sledoval také vrtulník rumunského letectva.

„Ve 3:21 vletěl do rumunského národního vzdušného prostoru dron,“ sdělilo dále ministerstvo s tím, že stroj se asi o tři minuty později zřítil, na místě vypukl požár, ale oheň nakonec sám uhasl. „Nejsou hlášeny žádné oběti ani materiální škoda,“ konstatovalo ministerstvo.

Stíhačka nad Rumunskem sestřelila dron, podle NATO byl zřejmě ruský
Stíhací letouny F/A-18 Hornet, ilustrační foto

Rumunsko má s Ukrajinou společnou pozemní hranici dlouhou 614 kilometrů. V posledních letech, kdy Ukrajina čelí rozsáhlé ruské invazi, opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Letos tam stíhačky několik ruských bezpilotních letounů, které narušily rumunský vzdušný prostor, i sestřelovaly.

Do vzduchu vzlétly v noci na čtvrtek kvůli ruskému útoku na Ukrajinu také vojenská letadla v Polsku, uvedla agentura PAP. Varšava kvůli obavám z narušení svého vzdušného prostoru při ruských útocích proti Ukrajině vysílá do vzduchu stíhačky opakovaně.

Rumunsko sestřelilo dron nad svým územím
Ilustrační foto

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