Mezigenerační bydlení pomáhá seniorům proti osamělosti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V pražském Braníku už rok funguje projekt mezigeneračního bydlení. Propojuje vysokoškolské studentky se seniory žijícími v jednom domě. Studentky platí nižší nájem a na oplátku tráví čas se staršími obyvateli. Osamělost je mezi seniory závažným problémem. Podle organizace ŽIVOT 90 žije v Česku přes dva miliony lidí starších 65 let, zhruba 700 tisíc z nich bydlí samo.

Dělí je šedesát let, přesto spolu pravidelně tráví čas. Cvičí, povídají si nebo se vzdělávají. „Mladí se nám věnují a my s nimi ožíváme,“ poznamenala klientka organizace Letokruh Božena Brožková.

Studentky v domě s byty zvláštního určení v pražském Braníku nejen bydlí, ale pravidelně se věnují také seniorům. Pomáhají při aktivitách center aktivního stáří, navštěvují starší obyvatele v jejich bytech nebo je doprovázejí na procházky. V domě žije kolem 150 seniorů. Někteří se dříve ani neznali, při společných aktivitách se ale postupně poznali. „Tím se sbližujeme, řekla bych. I venku víc potkáváme,“ řekla Brožková.

Řeholní sestry v Jablunkově vybudovaly bytový dům pro mladé rodiny a seniory
Řeholnice

Se studentkami i mezi sebou si povídají také při náhodných setkáních na chodbě. Na společné aktivity docházejí do protějšího domu přes ulici. Oblíbený je například trénink paměti. „Holky vzaly ty role přirozeně za své a vlastně se mi nejvíc líbí, že do toho mohly vnést svoje zkušenosti,“ řekla koordinátorka projektu Letokruh Eliška Schönfeldová.

„Po prvním roce fungování se ukázalo, že projekt naplnil své cíle. Mezi studentkami a seniory vznikly vztahy založené na důvěře, respektu a pravidelném setkávání,“ uvedlo vedení domova na webových stránkách. Senioři podle něj oceňují zejména pocit, že v domě nejsou sami, a možnost sdílet běžný život s mladou generací. Studentky se zároveň staly přirozenou součástí místní komunity.

Osamělost ničí zdraví. Vědci teď popsali proteiny, které se na tom podílejí
Ilustrační foto

Osamělost ovlivňuje psychické i fyzické zdraví

Podle ředitelky organizace ŽIVOT 90 Ruth Šormové se s osamělostí potýká každý pátý senior. Mezi lidmi staršími osmdesáti let jsou to až čtyři z deseti. Osamělost má podle ní negativní vliv nejen na psychickou pohodu, ale prokazatelně dopadá i na fyzické zdraví.

Potvrdila to také geriatrička a koordinátorka následné péče brněnské SurGal Clinic Jana Horáková. „Zvyšuje riziko depresí, urychluje rozvoj demence a představuje pro organismus dlouhodobou stresovou zátěž. Tělo je vystaveno zvýšené hladině stresových hormonů, což zatěžuje srdce a cévy, zvyšuje riziko infarktu nebo cévní mozkové příhody a zároveň oslabuje imunitní systém. Častější bývá také pomalejší hojení ran nebo horší zvládání běžných onemocnění,“ uvedla.

Osamělost zvyšuje riziko srdečních onemocnění
Ilustrační foto

Osamělost se může podle Horákové stát součástí takzvané spirály stárnutí. „Člověk, který zůstává dlouhodobě sám, hůře zvládá péči o své zdraví i každodenní potřeby. Chronická onemocnění se mohou zhoršovat, přibývají další zdravotní komplikace a omezení pak ještě více snižují možnosti kontaktu s okolím. Vzniká začarovaný kruh, ze kterého je bez pomoci stále obtížnější vystoupit,“ poznamenala.

Pomoci mohou i drobná každodenní setkání

Nejdůležitější prevencí osamělosti podle lékařky zůstávají mezilidské vztahy. Pokud děti žijí daleko od svých rodičů, mohou pomoci moderní technologie nebo komunitní služby. Příbuzní by si zároveň měli všímat signálů, které mohou naznačovat zhoršení fyzického či duševního zdraví. „Mohou to být náhlé změny chování, zanedbávání osobní hygieny nebo domácnosti, hubnutí či změny ve vyjadřování. Tyto projevy nemusí být jen důsledkem osamělosti, ale mohou upozorňovat i na začínající zdravotní nebo psychické potíže,“ upozornila.

Pravidelná setkání a kurzy nabízí organizace ŽIVOT 90 také v centru Prahy. Senioři mohou navštěvovat například cvičení, zpěv, pétanque nebo angličtinu. S aktivitami pomáhají dobrovolníci. Osamělým seniorům ale podle organizace může pomoci každý, třeba i obyčejným rozhovorem. „Kolem sebe, tam, kde žijeme, se s někým potkat. Zní to obyčejně, ale je to vlastně poklad,“ poznamenala Šormová.

Projekt Mezigenerační bydlení realizuje Ústav sociálních služeb Praha 4 ve spolupráci s městskou částí Praha 4 a organizací Letokruh od října 2025. A chce pokračovat. „Naším cílem je dále rozvíjet mezigenerační vztahy, podporovat komunitní život a ukazovat, že propojení mladé a starší generace má smysl pro všechny zúčastněné,“ uvedlo vedení.

Osmdesátníků bude přibývat, stát spočítal krajům kapacitu sociálních služeb
Ilustrační foto

Seniorů v Česku bude přibývat

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude v Česku v roce 2040 žít téměř 2,7 milionu seniorů, z toho téměř pět set tisíc starších 85 let. Společnost se tak bude muset připravit na rostoucí potřebu specifických zdravotních a sociálních služeb.

„K nejvýraznějšímu nárůstu počtu obyvatel ve věku nad osmdesát let dojde zhruba do roku 2035. Následně bude stárnutí populace pokračovat plynulejším a pomalejším tempem až do roku 2050,“ řekl na odborné konferenci Zdravotnictví 2027 ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Geriatrických pacientů, tedy lidí s vysokým rizikem ztráty soběstačnosti, podle něj přibývá přibližně o desetinu za deset let. Lůžek dlouhodobé ošetřovatelské péče bude potřeba téměř o deset tisíc více než v současnosti. Kvůli nedostatku personálu a financí ale bude podle Duška zásadní umožnit co největšímu počtu lidí, aby poslední roky života mohli trávit v domácím prostředí.

Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina
Ilustrační foto

Výběr redakce

Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval. Reuters odhalil již jeho třetí poměr

Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval. Reuters odhalil již jeho třetí poměr

15:00Aktualizovánopřed 24 mminutami
Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění

Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění

00:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu

Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu

20:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu

VideoUSA se přou s Čínou o podobě summitu Trump–Si–Putin, konat se má v Šen-čenu

před 2 hhodinami
Ředitelka SZÚ pochybuje, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení

Ředitelka SZÚ pochybuje, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení

16:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Finanční správa vyzývá podnikatele k aktivaci EET

VideoFinanční správa vyzývá podnikatele k aktivaci EET

před 2 hhodinami
Střelec nedaleko Bílého domu zabil jednoho člověka, další čtyři postřelil

Střelec nedaleko Bílého domu zabil jednoho člověka, další čtyři postřelil

před 3 hhodinami
Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

09:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Mezigenerační bydlení pomáhá seniorům proti osamělosti

V pražském Braníku už rok funguje projekt mezigeneračního bydlení. Propojuje vysokoškolské studentky se seniory žijícími v jednom domě. Studentky platí nižší nájem a na oplátku tráví čas se staršími obyvateli. Osamělost je mezi seniory závažným problémem. Podle organizace ŽIVOT 90 žije v Česku přes dva miliony lidí starších 65 let, zhruba 700 tisíc z nich bydlí samo.
před 1 hhodinou

Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu

Hejtmani požadují, aby vláda garantovala krajům podíl z poplatků za odběr podzemních vod. Shodli se na tom na zasedání rady Asociace krajů ČR ve Velichovkách na Náchodsku. Podle staronového předsedy asociace, zlínského hejtmana Radima Holiše (ANO), je to signál jednoty hejtmanů. Holiš byl na zasedání jednomyslně zvolen předsedou asociace na další dva roky.
20:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Provoz na D1 mezi Loktem a Hořicemi do neděle omezí reklamační opravy

Provoz na dálnici D1 na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina od čtvrtka do nedělního dopoledne omezí reklamační opravy vozovky. Na Prahu budou auta jezdit jen levým pruhem. Stavbaři vymění sedmnáct popraskaných nebo pokleslých cementobetonových desek v pravém jízdním pruhu mezi 72. a 72,5. kilometrem.
před 9 hhodinami

Soud uložil ženě za vraždu a pokus o vraždu na Znojemsku 22 let vězení

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou brutální vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence. Žena podle rozsudku zasadila milenci na ubytovně v Jevišovicích nejméně 158 ran nožem. Už předtím se pokusila usmrtit jiného muže, kterého shodila z mostu. Obžalovaná se doznala. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Obhajoba navrhovala jen zabezpečovací detenci.
před 10 hhodinami

Koaliční smlouvu ve Zlíně podepsaly STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

Koaliční smlouvu ve Zlíně ve středu večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek.
včeraAktualizovánovčera v 22:18

Na D8 se v mlze srazila dvě nákladní auta a autobus. Dálnice je opět průjezdná

Na dálnici D8 se ve středu odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Šest lidí se zranilo, z toho dvě osoby utrpěly středně těžká zranění a čtyři lehká. Všichni jsou cizinci, pět si jich převzali němečtí zdravotníci, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice byla opět plně zprovozněna před půl devátou večer. K nehodě došlo také na silnici I/7.
včeraAktualizovánovčera v 21:21

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

„Záměrem bylo mít širokou koalici, která se umí dívat na věci z různé perspektivy, ale dojít k jednomu řešení,“ komentoval vzniklou koalici STAN, SPOLU a Prahy sobě lídr pražských Starostů a kandidát na primátora Petr Hlaváček. Vyjednávací týmy STAN podle něj zevrubně prošly jednotlivé programy jak s Prahou sobě, tak s Piráty. Podotkl, že všichni vnímají, že tématy jsou bydlení, doprava, školství a bezpečnost. Složení rady koalice oznámí příští týden před jednáním zastupitelstva.
včeraAktualizovánovčera v 21:17

Chlumský rybník se promění v útočiště původních druhů, hlavně mihulí a pstruhů

Z Chlumského rybníka u Volar na Prachaticku vznikne vodní oáza pro chráněnou mihuli potoční a pstruha obecného. Samotné obnově předcházel tříletý výzkum. Rybáři začali rybník vypouštět a odstraňují z něj současnou rybí obsádku, která neodpovídá přírodním podmínkám Šumavy. Vytvoří tak prostor pro původní druhy. Na projektu spolupracují vědci, město Volary, rybáři i Správa Národního parku Šumava.
včera v 19:06

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

před 7 hhodinami
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

před 7 hhodinami
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

včera v 16:16
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

včera v 14:49
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026