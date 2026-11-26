V Brně bude o víkendu uzavřený nejen Pisárecký, ale také Královopolský tunel. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naplánovalo jeho pravidelnou každoroční údržbu. Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala uzavírku potvrdil a uvedl, že město s ní souhlasilo i přesto, že budou současně uzavřené oba tunelové komplexy. Pisáreckým tunelem by měli řidiči opět projíždět od pondělí.
Pisárecký tunel měl být po čtyřiceti dnech oprav opět v provozu už v pondělí 23. listopadu. Firma Eltodo, která pracuje na obnově technologií, ale práce nestihla dokončit včas.
Ve čtvrtek 19. listopadu, ani ne 48 hodin před plánovaným koncem uzavírky, požádala o její prodloužení o dalších devět dnů. Nadále však panovaly pochybnosti, zda firma stihne dokončit vše potřebné, aby bylo možné tunely otevřít alespoň za mimořádných bezpečnostních opatření.
O otevření Pisáreckého tunelu rozhodne až páteční prohlídka
Generální ředitel ŘSD Radek Mátl po jednání s vedením firmy Eltodo na síti X napsal, že Pisárecký tunel bude od pondělí po 49 dnech opět v provozu. „Zhotovitel potvrdil, že pokud nedojde k nějaké neočekávané situaci (nutné prověření funkčnosti všech zařízení), bude Pisárecký tunel v neděli 29. listopadu večer zprovozněn,“ uvedl Mátl. Současně se otevře také tunel Hlinky a celá mimoúrovňová křižovatka.
V tubusech Pisáreckého tunelu se podle ŘSD nyní osazuje poslední dopravní značení podle projektu a postupně probíhají předepsané zkoušky a testy všech zařízení, především zabezpečovacích systémů.
Stavební úřad zároveň svolal na pátek 27. listopadu ústní jednání spojené s prohlídkou stavby. Při ní ověří, zda stavba a technologie odpovídají dokumentaci, a posoudí, zda lze oba tunely předčasně užívat.
Královopolský tunel čeká pravidelná údržba
Královopolské tunely budou uzavřené od pátku 21:00 do neděle 15:00. „Jedná se zejména o kontrolu a údržbu videodetekčních a záznamových zařízení, primárního a záložního napájení a požárně bezpečnostních zařízení, systému větrání, osvětlení a dopravního značení,“ uvedlo ŘSD. Tyto povinné údržbové práce podle něj nelze dále odkládat.
Každoroční uzavírka dopravu ve městě většinou zásadně nekomplikuje, provoz v Královopolské ulici, na Slovanském náměstí či v okolí Semilassa ale bývá intenzivnější než obvykle. Mluvčí policie Pavel Šváb uvedl, že ani při souběhu uzavírek policie nepředpokládá výraznější dopravní komplikace.
Po dobu uzavírky bude doprava vedena po vyznačených objízdných trasách. „Řidiče bychom rádi požádali o respektování přechodného dopravního značení a děkujeme za pochopení a trpělivost,“ sdělilo ŘSD.