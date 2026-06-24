Vlakové nádraží v Jihlavě se změnilo v centrální dopravní terminál


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

V Jihlavě skončila první etapa proměny městského vlakového nádraží v centrální dopravní terminál. Cestující už mohou na jednom místě přestupovat mezi vlaky, linkovými autobusy i MHD. Součástí areálu je také parkoviště pro 68 aut. Stavba trvala dva roky. Město teď připravuje navazující stavby včetně nového autobusového nádraží.

Správa železnic do projektu investovala 1,485 miliardy korun bez DPH. Město za přestavbu prostoru před nádražím zaplatilo 315 milionů korun. Významnou část nákladů pokryly dotace EU. 

„Byť tady hovoříme o dvou stavbách, tak já to beru jako stavbu jednu. Navíc ještě hotovou z poloviny,“ řekl jihlavský primátor Petr Ryška (ODS). Připomněl tím, že dokončena je pouze první část rozsáhlého projektu. Druhou část bude mít na starosti především město. „Máme domluveno se Správou železnic, že budeme pokračovat dál a přidáme autobusové nádraží a propojení na Jiráskovu ulici,“ uvedl.

Tyto stavby se město zavázalo dokončit nejpozději do roku 2030. Předpokládané náklady přesahují 300 milionů korun. Projektovou dokumentaci bude ještě upravovat kvůli zvažovanému propojení městského terminálu s terminálem plánované vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Prahou a Brnem, který má vzniknout u Jihlavy.

„Očekávaná výstavba tady na tom úseku začne někdy za rokem 2033,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. Podle něj bude termín záviset také na případném spolufinancování z Evropské unie.

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Vizualizace nového dopravního terminálu v Jihlavě

Terminál má ulevit centru

K městskému vlakovému nádraží v Jihlavě stavbaři nově vybudovali silnici od Havlíčkovy ulice. Od plánovaného prodloužení nově vzniklé Evropské ulice k Jiráskově ulici si město slibuje odvedení značné části automobilové dopravy z centra. „Mělo by tady jezdit až 16 tisíc aut podle dopravního modelu,“ uvedl primátor.

Nová nádražní budova, která nahradila výpravní budovu z roku 1887, má dvě podlaží. Vznikla bezbariérová nástupiště i podchod s výtahy. Před budovou je nová kašna. Od prosince by odtud měly každé dvě hodiny jezdit přímé vlaky do Prahy.

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Vizualizace Terminálu VRT Jihlava

Na projekt přispěla Evropská unie

Vlakem se nyní dá dojet přímo do centra krajského města. Hlavní vlakové nádraží je od něj výrazně dál než městská stanice, jejíž přestavba začala v roce 2024. Od loňského prosince už cestující využívají přestavěná nástupiště a podchod. Pokladna, čekárna a toalety byly dosud v náhradních prostorách. Silnici a parkoviště před nádražím otevřelo město na konci letošního května.

Zhotovitelem železniční části stavby byla společnost Skanska. Správa železnic na tuto zakázku získala z evropských fondů přes 1,26 miliardy korun. Pro město pracovalo sdružení firem IMOS, GEOSAN a Metrostav CZ. Evropský program IROP na tyto práce přispěl 121 miliony korun.

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