Jihlava bude mít nový dopravní terminál za 1,8 miliardy

Městské vlakové nádraží v Jihlavě se do dvou let promění v centrální dopravní terminál. Lidem umožní přestup mezi vlaky, linkovými autobusy a MHD, vznikne parkoviště a nové silniční propojení s Havlíčkovou ulicí. Větší část nákladů ponese Správa železnic (SŽ), která za modernizaci stanice dá 1,754 miliardy korun bez daně.

„Pokud chceme veřejnou dopravu dát do takové pozice, že opustíme dopravu individuální, tak musí na sebe navazovat,“ uvedl Svoboda. Připomněl i to, že zahajovaný projekt pamatuje také na budoucí napojení terminálu na chystanou vysokorychlostní trať (VRT), která podle plánu povede kolem Jihlavy. Evropská unie na nynější přestavbu nádraží poskytne SŽ dotaci do 1,265 miliardy korun.

Příprava na komfortní spojení s Prahou a Vídní

Hlavní vlakové nádraží je v Jihlavě podstatně dál od centra než městská stanice, která se začíná přestavovat. Moderní dopravní terminál a zlepšení železničního spojení posune Jihlavu dopředu, věří jihlavský primátor Petr Ryška (ODS). „A potom, až se sem udělá závlek VRTky, tak to spojení ať už do Prahy, do Brna nebo třeba i do Vídně, bude krásné a bude to komfortní pro obyvatele Jihlavy,“ uvedl.

Celkový podíl města na proměně nádraží bude okolo 450 milionů korun včetně DPH, i radnice na ni dostane peníze z EU. Zakázku na stavební práce za 348 milionů korun od města dostalo společenství firem IMOS, Geosan a Metrostav DIZ.

Správa železnic svou část stavby zadala firmě Skanska. „Podstatnou část stavby máme zpracovanou jako 3D model, poprvé v České republice budeme přímo na staveništi používat technologii rozšířené reality, což nám usnadní koordinaci prací,“ popsal projektový manažer Ondřej Zedník.