Soutěž na návrh terminálu vysokorychlostní železnice v Jihlavě vyhrálo francouzsko-české sdružení

„Vysokorychlostní tratě budou znamenat důležitý krok do budoucnosti české železnice, ale budou znamenat také důležitý krok do budoucnosti českých regionů,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Uvedl, že díky terminálu, který by měl být na moderním klíčovém spojení mezi Berlínem, Prahou, Brnem a Vídní, by se Jihlava mohla stát centrem dalšího rozvoje.

Terminál v Jihlavě-Pávově bude na vysokorychlostní železnici mezi Světlou nad Sázavou na Havlíčkobrodsku a Velkou Bíteší na Žďársku. Jeho nástupiště budou dlouhá čtyři sta metrů. Terminálem by mělo denně projíždět až sto osmnáct vlaků. Cesta z Jihlavy do Prahy by pak měla trvat čtyřicet až padesát minut podle zvoleného spoje a ve druhém směru do Brna okolo čtyřiceti minut, uvedl Marek Pinkava ze Správy železnic. Dnes trvá cesta vlakem z Jihlavy do Prahy okolo dvou hodin a na Brno hodinu a tři čtvrtě.

Otevřená architektonicko-urbanistická soutěž začala loni v září, zúčastnilo se jí pětadvacet architektonických ateliérů. U vítězného návrhu porota ocenila způsob, jakým se nový dopravní uzel zapojuje do krajiny, jíž prochází konvenční železnice i D1. Terminál bude blízko dálničního sjezdu na 112. kilometru.

Zatím nejsložitější terminál

Po terminálu Praha-východ a Roudnice nad Labem je jihlavský terminál třetí v pořadí, u něhož Správa železnic zná budoucí podobu. Jihlavský terminál z nich bude nejsložitější. „Je v extrémně obtížné lokalitě,“ poznamenal Matyáš Hron ze Správy železnic, který měl přípravu architektonické soutěže na starosti. Uvedl, že plánovaným počtem cestujících je jihlavský terminál srovnatelný s některými pražskými nádražími, zastavovat tam budou i mezinárodní vlaky. U terminálu se počítá s parkovišti pro tři tisíce vozidel.

Část vlaků bude z VRT zajíždět na nádraží Jihlava-město, které se Správa železnic ve spolupráci s radnicí chystá také modernizovat. V Jihlavě budou tyto vlaky moci sjíždět i na konvenční železnici, stejně jako ve stanicích Světlá nad Sázavou a Velká Bíteš.

Soutěžní návrhy na jihlavský přestupní terminál jsou vystavené v tamním Domě kultury a odborů. Veřejnost si je může prohlížet do 17. dubna.