Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky, hrozí přívalová povodeň

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu pozdě odpoledne na svém webu varoval, že v oblasti Novojičínska až Ostravska a Bohumínska se vytvořily extrémně silné bouřky s úhrny srážek kolem 40 milimetrů za půl hodiny a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině. V těchto oblastech se očekává opakovaný vývoj bouřek s přívalovými srážkami a dalšími nárazy větru, sdělili meteorologové. Bouřky už přes den působily problémy v dopravě a dodávkách elektřiny.
„Četné komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství a výrazné škody na majetku. Velmi vysoké riziko lokálního přívalového deště s intenzivním a velmi rychlým odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopením níže položených míst, podemletím komunikací nebo jejich zanesením unášeným materiálem. Pravděpodobný vznik velmi rychlé přívalové povodně,“ vypočítali meteorologové ve výstraze původně platné do 18, respektive 19 hodin, jejíž platnost následně prodloužili do 19:00 a 20:30.
„Bouřky setrvávají bez pohybu a v následujících desítkách minut budou postupně slábnout,“ uvedli meteorologové kolem 17:00.
Hasiči zároveň před 18. hodinou oznámili, že zasahují po bouřkách v Moravskoslezském kraji u desítek událostí. Nejčastěji odstraňují spadlé stromy a větve a čerpají vodu, například i na ulicích v Ostravě, kde se ucpaly kanály. Nejvíce zásahů hasiči evidují zatím právě v krajské metropoli, kde byl mimo jiné zatopený také podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici, poznamenal regionální mluvčí sboru Tomáš Čáp.
Problémy v dopravě a dodávkách elektřiny
Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí kvůli tomu vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Po bouřkách zůstává ve středu odpoledne bez elektřiny ještě asi 2300 domácností, nejvíc ve středních Čechách.
Bouřky zasáhly tuzemsko v noci na středu i během dne. Noční bouřky způsobily výpadky dodávek zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a také na Vysočině, bez elektřiny skončily tisíce domácností. Během dne pak bouřky způsobovaly komplikace například ve středních Čechách.
K 15:00 evidoval ČEZ šestnáct poruch na vysokém napětí a 2300 domácností bez elektřiny. Nejvíce, a to 1200, jich bylo právě ve Středočeském kraji, především na Mělnicku a Kladensku. Kolem pěti set odběrných míst bez dodávek evidoval ČEZ také na Karlovarsku a další stovky na Děčínsku a Rychnovsku.
Podle mluvčí firmy Soni Holingerové se daří odběrná místa postupně připojovat. „Předpoklad obnovení dodávek je v odpoledních hodinách,“ odhadla.
Distribuční firma EG.D, která má odběratele především na jihu Čech, Vysočině a jižní Moravě, podle mluvčího Romana Šperňáka zaznamenala odpoledne problémy rovněž u Rantířova na Jihlavsku. Bez dodávek tam skončilo asi 1200 odběrných míst, dle mluvčího se zřejmě ve středu nepodaří všechny dodávky obnovit.
V případě stromů spadlých na trakční vedení na Jihlavsku České dráhy předpokládají, že provoz obnoví ve 20:00. Popadané stromy komplikují i provoz na silnicích. Hasiči je v regionu do 13:00 odstraňovali asi na čtyřiceti místech. Uvedli to na svém webu.
Kvůli omezení provozu, které platí od 13:00, národní dopravce některé vlaky odřekl, místo jiných zavedl náhradní autobusovou dopravu.
Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení způsobené bouřkou také nejezdily po poledni asi devadesát minut na Táborsku vlaky na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi – a to v úseku mezi Sezimovým Ústím a Chotovinami. Vydatný déšť zaplavil i kolejiště v části Prahy.
Redaktor ČT Marek Slavík po 16. hodině z Horní Lomné v Moravskoslezském kraji, nedaleko od hranic se Slovenskem hlásil, že bouřka s přívalovým deštěm se na místě drží už delší dobu, během níž spadlo kolem 40 milimetrů srážek, přičemž „intenzivně prší dál“.
Hlášené škody
Lidé pojišťovnám ve spojitosti s bouřkami, které v posledních hodinách a dnech vystřídaly extrémní vedra, nahlásili do středečního brzkého odpoledne na tři tisíce událostí. Nejvíc škod způsobilo krupobití. Lidé oznamují nejčastěji poničené karoserie aut, skleníky nebo okna budov. Škody napáchaly i silné deště a vichřice, sdělily na dotaz ČT největší tuzemské pojišťovny. Podle jejich odhadů se výše škod blíží částce 175 milionů korun. Nejvíc pojistných událostí nahlásili poškození ze Středočeského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina.
„Od neděle do dnešních (středečních) 13 hodin máme v souvislosti s bouřkovou činností nahlášeno 1243 pojistných událostí,“ konkretizoval za Generali Českou pojišťovnu její mluvčí Jan Marek. Více než polovinu těchto škod způsobilo krupobití. Celkem pojišťovna odhaduje nahlášené škody na více než 73 milionů. „Z této vlny bouřek máme zatím 485 škod ve výši necelých 30 milionů,“ podotkl mluvčí pojišťovny Kooperativa Marek Vích.
Pojišťovna ČSOB zatím řeší přibližně 450 pojistných událostí. „Dosud nahlášené škody odhadujeme zhruba na 25 milionů,“ řekla mluvčí instituce Monika Hořínková. Kolem tří set nahlášených škod na majetku a vozidlech za zhruba 15 milionů hlásí za pojišťovnu Allianz její mluvčí Marie Petrovová.
Česká podnikatelská pojišťovna dle mluvčí Adély Janů už od neděle řeší 284 škod na majetku za přibližně 14 milionů. Mluvčí pojišťovny Uniqa Veronika Hešíková upřesnila, že společnost má nahlášených 239 škod za zhruba 17 milionů korun.