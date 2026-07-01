Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky, hrozí přívalová povodeň


1. 7. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu pozdě odpoledne na svém webu varoval, že v oblasti Novojičínska až Ostravska a Bohumínska se vytvořily extrémně silné bouřky s úhrny srážek kolem 40 milimetrů za půl hodiny a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině. V těchto oblastech se očekává opakovaný vývoj bouřek s přívalovými srážkami a dalšími nárazy větru, sdělili meteorologové. Bouřky už přes den působily problémy v dopravě a dodávkách elektřiny.

„Četné komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství a výrazné škody na majetku. Velmi vysoké riziko lokálního přívalového deště s intenzivním a velmi rychlým odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopením níže položených míst, podemletím komunikací nebo jejich zanesením unášeným materiálem. Pravděpodobný vznik velmi rychlé přívalové povodně,“ vypočítali meteorologové ve výstraze původně platné do 18, respektive 19 hodin, jejíž platnost následně prodloužili do 19:00 a 20:30.

„Bouřky setrvávají bez pohybu a v následujících desítkách minut budou postupně slábnout,“ uvedli meteorologové kolem 17:00.

Hasiči zároveň před 18. hodinou oznámili, že zasahují po bouřkách v Moravskoslezském kraji u desítek událostí. Nejčastěji odstraňují spadlé stromy a větve a čerpají vodu, například i na ulicích v Ostravě, kde se ucpaly kanály. Nejvíce zásahů hasiči evidují zatím právě v krajské metropoli, kde byl mimo jiné zatopený také podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici, poznamenal regionální mluvčí sboru Tomáš Čáp. 

Problémy v dopravě a dodávkách elektřiny

Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí kvůli tomu vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Po bouřkách zůstává ve středu odpoledne bez elektřiny ještě asi 2300 domácností, nejvíc ve středních Čechách.

Bouřky zasáhly tuzemsko v noci na středu i během dne. Noční bouřky způsobily výpadky dodávek zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a také na Vysočině, bez elektřiny skončily tisíce domácností. Během dne pak bouřky způsobovaly komplikace například ve středních Čechách.

K 15:00 evidoval ČEZ šestnáct poruch na vysokém napětí a 2300 domácností bez elektřiny. Nejvíce, a to 1200, jich bylo právě ve Středočeském kraji, především na Mělnicku a Kladensku. Kolem pěti set odběrných míst bez dodávek evidoval ČEZ také na Karlovarsku a další stovky na Děčínsku a Rychnovsku.

Podle mluvčí firmy Soni Holingerové se daří odběrná místa postupně připojovat. „Předpoklad obnovení dodávek je v odpoledních hodinách,“ odhadla.

Zaplavené silnice, spadlé stromy. Bouřky se prohnaly Českem
Strom na vozovce ve Středočeském kraji po pondělních bouřkách

Distribuční firma EG.D, která má odběratele především na jihu Čech, Vysočině a jižní Moravě, podle mluvčího Romana Šperňáka zaznamenala odpoledne problémy rovněž u Rantířova na Jihlavsku. Bez dodávek tam skončilo asi 1200 odběrných míst, dle mluvčího se zřejmě ve středu nepodaří všechny dodávky obnovit.

V případě stromů spadlých na trakční vedení na Jihlavsku České dráhy předpokládají, že provoz obnoví ve 20:00. Popadané stromy komplikují i provoz na silnicích. Hasiči je v regionu do 13:00 odstraňovali asi na čtyřiceti místech. Uvedli to na svém webu.

Kvůli omezení provozu, které platí od 13:00, národní dopravce některé vlaky odřekl, místo jiných zavedl náhradní autobusovou dopravu.

Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení způsobené bouřkou také nejezdily po poledni asi devadesát minut na Táborsku vlaky na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi – a to v úseku mezi Sezimovým Ústím a Chotovinami. Vydatný déšť zaplavil i kolejiště v části Prahy.

Redaktor ČT Marek Slavík po 16. hodině z Horní Lomné v Moravskoslezském kraji, nedaleko od hranic se Slovenskem hlásil, že bouřka s přívalovým deštěm se na místě drží už delší dobu, během níž spadlo kolem 40 milimetrů srážek, přičemž „intenzivně prší dál“.

Hlášené škody

Lidé pojišťovnám ve spojitosti s bouřkami, které v posledních hodinách a dnech vystřídaly extrémní vedra, nahlásili do středečního brzkého odpoledne na tři tisíce událostí. Nejvíc škod způsobilo krupobití. Lidé oznamují nejčastěji poničené karoserie aut, skleníky nebo okna budov. Škody napáchaly i silné deště a vichřice, sdělily na dotaz ČT největší tuzemské pojišťovny. Podle jejich odhadů se výše škod blíží částce 175 milionů korun. Nejvíc pojistných událostí nahlásili poškození ze Středočeského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina. 

„Od neděle do dnešních (středečních) 13 hodin máme v souvislosti s bouřkovou činností nahlášeno 1243 pojistných událostí,“ konkretizoval za Generali Českou pojišťovnu její mluvčí Jan Marek. Více než polovinu těchto škod způsobilo krupobití. Celkem pojišťovna odhaduje nahlášené škody na více než 73 milionů. „Z této vlny bouřek máme zatím 485 škod ve výši necelých 30 milionů,“ podotkl mluvčí pojišťovny Kooperativa Marek Vích.

Pojišťovna ČSOB zatím řeší přibližně 450 pojistných událostí. „Dosud nahlášené škody odhadujeme zhruba na 25 milionů,“ řekla mluvčí instituce Monika Hořínková. Kolem tří set nahlášených škod na majetku a vozidlech za zhruba 15 milionů hlásí za pojišťovnu Allianz její mluvčí Marie Petrovová.

Česká podnikatelská pojišťovna dle mluvčí Adély Janů už od neděle řeší 284 škod na majetku za přibližně 14 milionů. Mluvčí pojišťovny Uniqa Veronika Hešíková upřesnila, že společnost má nahlášených 239 škod za zhruba 17 milionů korun.

Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk
Zásah záchranářů na dětském táboře na na Jindřichohradecku

Výběr redakce

Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí

ŽivěSněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí

09:00Aktualizovánopřed 50 mminutami
Schodek rozpočtu se v pololetí prohloubil na 183,6 miliardy korun

Schodek rozpočtu se v pololetí prohloubil na 183,6 miliardy korun

14:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pavel od vlády nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci

Pavel od vlády nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci

13:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

07:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Google má podle soudu zaplatit firmě PriceRunner odškodné 31 miliard korun

Google má podle soudu zaplatit firmě PriceRunner odškodné 31 miliard korun

před 4 hhodinami
Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem

Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem

05:23Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Po miliardách dávek. Očkování na principu mRNA je účinné a bezpečné, říká metastudie

Po miliardách dávek. Očkování na principu mRNA je účinné a bezpečné, říká metastudie

před 6 hhodinami
Babiš loni dostal od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy korun, píše iDNES

Babiš loni dostal od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy korun, píše iDNES

12:23Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky, hrozí přívalová povodeň

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu pozdě odpoledne na svém webu varoval, že v oblasti Novojičínska až Ostravska a Bohumínska se vytvořily extrémně silné bouřky s úhrny srážek kolem 40 milimetrů za půl hodiny a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině. V těchto oblastech se očekává opakovaný vývoj bouřek s přívalovými srážkami a dalšími nárazy větru, sdělili meteorologové. Bouřky už přes den působily problémy v dopravě a dodávkách elektřiny.
17:00Aktualizovánopřed 57 mminutami

Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. Pět dětí pak do nemocnice převezly sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích. Podle energetické skupiny ČEZ byly kvůli bouřkám tisíce domácností bez proudu.
07:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nová pravidla pro letní tábory: méně byrokracie i změny v hygieně

Pro letní dětské tábory letos platí nová pravidla vyplývající z novely hygienické vyhlášky. Pořadatelům mají přinést méně byrokracie. Novinky se týkají zdravotní způsobilosti vedoucích, hygienických zařízení i provozu kuchyně.
před 12 hhodinami

VideoOhrožení dudci chocholatí se vrací, zahnízdili na Hradecku

Po letech úspěšně zahnízdil dudek chocholatý u Hradce Králové a vyvedl zde i mláďata. Podle ornitologů se ohrožený pták vrací hlavně díky obnově pastvin, starých sadů a otevřené krajiny. Ochranáři pracovali na obnově přirozeného prostředí těchto ptáků posledních 25 let. Poprvé za tu dobu ohrožený pták zahnízdil v jedné ze speciálních budek, kterou mu připravili. Vyvedl zde pět mláďat. Dudek je velký zhruba jako kos, zdobí ho černé a bílé skvrny. Jeho nejnápadnějším znakem je ale chocholka. V devatenáctém století se v tuzemsku vyskytoval hojně. Pak téměř vymizel. K jeho návratu mohlo přispět i teplejší počasí. Podle odborníků je možné, že lidé budou moct v následujících letech dudka chocholatého vídat a slýchat v přírodě stále častěji.
před 12 hhodinami

Záchranáři kvůli vedrům hlásí rekordní počty výjezdů, překonávají i covidové maximum

Jihomoravská zdravotnická záchranná služba zaznamenala v pondělí rekordní počet událostí. Lidé jich nahlásili 437, tedy víc než v listopadu 2021 během covidové epidemie. Rekordní počet výjezdů hlásí i Moravskoslezský kraj. Podle záchranářů souvisela velká část zásahů s extrémními teplotami – nejčastěji šlo o kolapsy, úpaly, dehydrataci, ale také úrazy nebo zhoršení zdravotního stavu.
včeraAktualizovánovčera v 18:54

Končí zbraňová amnestie. Lidé odevzdali střílející nůž i minomet

Zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, je u konce. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Lidé během ní odevzdali policistům i řadu kuriózních zbraní – například střílející nůž, pevnostní minomet nebo australský kulomet. Přesné výsledky zveřejní Policejní prezidium příští týden, s jistotou ale půjde o tisíce zbraní a desítky tisíc kusů střeliva.
včeraAktualizovánovčera v 18:52

Vedra ohrožují ryby i raky. Rybáři provzdušňují nádrže a čekají na déšť

Na dešťové srážky čekají rybáři po celém Česku. Tropické teploty a dlouhodobé sucho snižují množství kyslíku ve vodě. Rybáři proto na některých místech instalují aerátory nebo mění způsob vypouštění vody, aby zabránili úhynům ryb. Problémy se objevují také u raků říčních.
včera v 06:30

Zaplavené silnice, spadlé stromy. Bouřky se prohnaly Českem

Českem po historicky nejteplejším víkendu v pondělí prošly bouřky, které v částech země zanechaly škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v krajích Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském nebo na Vysočině. Na řadě míst dřeviny omezily železniční provoz. Voda odpoledne také zaplavila některé ulice v Jihlavě, v jižních Čechách zase padaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia.
29. 6. 2026Aktualizováno29. 6. 2026

Evropský pohled

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

před 2 hhodinami
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

před 3 hhodinami
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

včera v 17:55
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

včera v 16:33
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026