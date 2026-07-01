Bouře zkomplikovaly dopravu. Dětský tábor zasáhl blesk


1. 7. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. Pět dětí pak do nemocnice převezly sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích, provoz je omezený například na trati mezi Prahou a Benešovem. Podle energetické skupiny ČEZ je kvůli nočním bouřkám asi 4,5 tisíce odběrných míst bez proudu.

„Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na oddělení urgentního příjmu českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Muž byl zasažen účinkem blesku, který v bouřce udeřil do nedalekého stromu. Kvůli stejnému důvodu záchranáři ošetřili i pět nezletilých, jejich stav byl lepší.

Děti ve věku od deseti do patnácti let byly převezeny do jindřichohradecké nemocnice. „V současné době jsou hospitalizovány na dětském oddělení na jednotce intenzivní péče a jsou ve stabilním stavu. U jednoho dítěte jsme zaznamenali menší popáleninu na dolní končetině. Děti nejsou v ohrožení života,“ popsal ve středu ráno ředitel nemocnice Vít Lorenc.

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Zdroj: ČT24

Hasiči pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. „Jednalo se o tábor, kde jsou s dětmi i jejich rodiče, tudíž ti, kterých se událost týká, o situaci vědí. Reagujeme na obavy rodičů, kteří své děti aktuálně mají na táborech právě na Jindřichohradecku,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Problémy na železnici

Nejsilnější bouřky se objevily na Vysočině a Pardubicku, kde padaly i kroupy větší než centimetr v průměru. Bouřky způsobily v Pardubickém kraji i poruchy na elektrickém vedení. Bez proudu jsou tisíce domácností také na Liberecku nebo ve středních Čechách.

Noční bouřky způsobily komplikaci také na silnicích a železnici. Porucha zabezpečovacího zařízení omezuje například provoz na trati mezi Prahou a Benešovem, problémy jsou v úseku mezi Uhříněvsí a Strančicemi. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 45 minut. Dopravce očekává omezení provozu do 8:00.

Provoz je podle dopravce značně omezen od 4:00. Některé vlaky osobní i dálkové dopravy byly v úseku poruchy zrušeny, ostatní nabírají zpoždění. „V místě omezení lze očekávat navýšení zpoždění vlaků o 15 až 45 minut,“ uvedly České drahy (ČD).

S komplikacemi a až půlhodinovým zpožděním by měli cestující podle webu ČD počítat i na trati Blatno u Jesenice-Rakovník.

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Zdroj: ČT24

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Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. Pět dětí pak do nemocnice převezly sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích, provoz je omezený například na trati mezi Prahou a Benešovem. Podle energetické skupiny ČEZ je kvůli nočním bouřkám asi 4,5 tisíce odběrných míst bez proudu.
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