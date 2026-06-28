Překonání rekordu o 1,5 stupně je bezprecedentní, upozornil ČHMÚ

Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádně rychlá a lidé se na ni musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Česko o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů „naprosto bezprecedentní“.
Meteorologové zdůvodnili, proč byl končící víkend v tuzemsku teplotně extrémní. „Dle sondážního měření bylo odpoledne ve výšce kolem 1500 metrů nad mořem nad Prahou neuvěřitelných 24,4 stupně Celsia. Nikdy dříve se takto teplá vzduchová hmota v historii sondážních měření nad Českem nevyskytovala. Asi nejvýraznějším dokladem je ale fakt, o kolik byl absolutní teplotní rekord překonán,“ zmínil ČHMÚ.
Připomněl, že ještě v pátek činilo absolutní maximum 40,4 stupně a bylo z roku 2012. „Právě překonání rekordu o 1,5 stupně Celsia je naprosto bezprecedentní,“ domnívá se ústav. Navíc na dalších třech stanicích naměřil vyšší teplotu, než kolik činil rekord z roku 2012. „Naprosto mimořádné byly i teploty v noci, a to ta nejteplejší je teprve před námi. Mimořádná je i délka veder,“ doplnili meteorologové.
V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Od neděle činí 41,9 stupně, o den dříve bylo přesně o stupeň nižší.
Podle meteorologů je současná klimatická změna mimořádně rychlá, což ji odlišuje od přirozených změn klimatu v minulosti. „Ať chceme nebo ne, musíme se adaptovat. Čím dříve, tím lépe. Během dalších let a dekád budou takovéto extrémy čím dál častější,“ zdůraznil ústav.
Podle něj je dobrou zprávou, že v některých městech už se adaptační opatření dělají. Jde třeba o výsadbu stromů a hlavně druhů, které zvládnou vyšší teploty a delší sucha. Zeleň má ve městech zásadní vliv, stejně jako třeba barvy fasád domů.
V pondělí by se extrémní teploty mohly vyskytovat ještě v nejnižších polohách Moravy a Slezska, meteorologové tam očekávají maxima až kolem 40 stupňů.