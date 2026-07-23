S tátou jsme solidarizovali, vzpomíná na Ludvíka Vaculíka syn

Sto let uplynulo 23. července od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Bývá charakterizován jako individualistický, vyhraněný vlivný intelektuál i samorost. V Událostech, komentářích přidal pohled na tohoto známého autora jeho syn, publicista Ondřej Vaculík.
Ludvík Vaculík zemřel v roce 2015. Jeho život přitom odrážel širší změny minulého století. Učil se u Bati, po válce vstoupil do komunistické strany, ze které byl po srpnu 1968 vyloučen. Ondřej Vaculík míní, že vstup do KSČ souvisí s tím, že jeho otec pocházel z chudé rodiny. „Myslel si, že hlad je součástí života,“ popisuje poměry Vaculíkova dětství. A změnu jeho postojů vnímá jako postupnou: „Trvalo nějakou chvíli, než připustil, že komunistická strana je nereformovatelná a že páchá víc zla než dobra. On nejprve věřil, že se přes zlo nějak probabráme k dobru.“
Vaculík senior se angažoval v manifestu Dva tisíce slov vyzývajícím občany k vytváření politiky zdola, podepsal Chartu 77 a vydával samizdatovou literaturu. Sledovány byly i jeho porevoluční novinové fejetony.
„Byli jsme do toho pozvolna zavlečeni,“ přibližuje Ondřej Vaculík, ročník 1954, jak vnímal otcovo zapojení do věcí veřejných. „Za normalizace jsme – mluvím i za bratra Jana – s tátou solidarizovali. Dokonce jsme pubertu prožili velmi volně, protože se nám zdálo, že je důležité držet pohromadě v době, kdy se leckdo proti nám vymezoval,“ dodává. Odmítl mimo jiné přistoupit na nabídku, že bude moci studovat divadelní vědu, pokud se od svého otce a jeho postojů distancuje.
Ondřej a Jan jsou dva ze tří synů, kteří se narodili z Vaculíkova manželství s Marií zvanou Madla. Další dvě děti vzešly ze vztahu, který Vaculík navázal na konci sedmdesátých let se spisovatelkou Lenkou Procházkovou. Literátova dcera Cecílie Jílková předloni vydala autobiografickou knihu Otec Bůh a matka Láska, v níž svého otce vylíčila jako domácího tyrana.
Do literatury se Ludvík Vaculík zapsal především knihami Sekyra, Morčata a deníkovým Českým snářem z prostředí disentu. Podle nakladatelství Atlantis jsou – měřeno počtem prodaných výtisků – nejúspěšnější autorovy porevoluční romány Jak se dělá chlapec, Loučení k panně a Cesta na Praděd.
Výročí připomene Stará postel
Ke stému výročí literátova narození dostane knižní podobu jeho rukopis Stará postel. Prózu v básnickém jazyce o velmi důvěrných vztazích mezi mužem a ženou znal dosud jen omezený okruh čtenářů, protože Madla Vaculíková si – na rozdíl svého manžela – knižní vydání nepřála. Starou postel si je zároveň možné poslechnout ve zpracování Českého rozhlasu.
Česká pobočka PEN klubu, jíž Ondřej Vaculík předsedá, připomene sté výročí spisovatelova narození v září v šumperské knihovně, kde mimo jiné představí kritické vydání Českého snáře s komentáři. Publikováno bylo loni ve dvou svazcích.
Ve Vaculíkově rodném Brumově, dnes Brumově-Bylnici na Zlínsku, vznikla na začátku letošních prázdnin stezka nesoucí literátovo jméno. Při tamní připomínce výročí odhalili v muzeu Vaculíkovi pamětní desku a brněnské HaDivadlo uvedlo adaptaci románu Sekyra, kterou nastudovalo loni.