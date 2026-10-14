Zástupci koalice se shodli na podobě novely o asistentech pedagoga

Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Motoristé uspěli mimo jiné s návrhem o spádovosti poraden, řekl ve středu novinářům poslanec za Motoristy Miroslav Krejčí. Tento bod podle něj bude zapracován do novely a v pondělí bude předložen vládě. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému pro všechny děti. Spádovost poraden podle něj bude mít odloženou účinnost.
Novela ministerstva školství by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách, v pondělí o ní jednala koaliční rada. Novela podle Plagy směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky, ne jen ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Diskusi nad novelou vláda minulý týden přerušila.
Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný uvedl, že pokud tyto závěry schválí koaliční rada, může jít novela na vládu. Plaga předpokládá, že to bude posvěceno. Chtěl by, aby novela začala platit od září příštího roku. „Byl bych rád, aby to projednala vláda v pondělí,“ řekl Plaga.
Motoristé měli k současné novele pět návrhů, uvedl Krejčí. „První bod bylo zavedení spádovosti poraden, na tomto bodě jsme se shodli, bude to zapracováno do připravované novely a v pondělí předloženo vládě,“ řekl. Výhled spádovosti poraden bude podle Plagy s odloženou účinností. Cílem do budoucna podle něj je, aby spádovost a dostupnost péče pro děti přešla pod stát.
Motoristé také například chtěli, aby se rodiče museli dostavit s dítětem do poradny, pokud o to požádá ředitel školy. Zástupci koalice se podle Krejčího domluvili na tom, že pokud rodiče vyzvání neuposlechnou, půjde to přes Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který bez dalšího šetření zajistí vyšetření v poradně. „Takže účel, kterého jsme chtěli dosáhnout, bude splněn, jenom trošičku jinou cestou,“ řekl Krejčí.
Motoristé rovněž prosazovali, aby poradny musely zapisovat výstupy do informačního systému. To bude podle Krejčího zajištěné zákonem o registrech ve vzdělávání.
Požadavek Motoristů, aby ředitel mohl za nějakých okolností odmítnout dítě, které má podpůrné opatření čtvrtého nebo pátého stupně, byl podle Krejčího posunut. Podle Plagy tento návrh bez dalšího schválit nejde.
„Tady ta dohoda není. Ale, a jsem velmi rád, že jsme se dohodli na neblokování tohoto důležitého zákona, který mění ten systém k lepšímu. Další debata o všech těch dalších bodech samozřejmě může být,“ řekl Plaga.
Podle Plagy je důležité, že se podařilo najít shodu i na profesionalizaci asistentů pedagoga tak, aby ti, kteří budou ve školách působit, byli největším přínosem pro tu konkrétní třídu.