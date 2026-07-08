Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiřikovského, ten ve vězení zůstává


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ústavní soud (ÚS) zrušil usnesení soudu nižšího stupně o vazbě Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, bylo porušeno jeho právo. V další části ÚS stížnost odmítl. Pro Jiřikovského se ale nic nemění, za mřížemi zůstává. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až třicet let vězení.

Soud musí vazbu Jiřikovského projednávat každé tři měsíce. Naposledy v polovině dubna Městský soud v Brně a následně po stížnosti krajský soud v květnu rozhodly o ponechání muže ve vazbě.

Ústavní soud nicméně vyhlásil nález k rozhodnutí městského soudu z 11. března, kdy soud rozhodoval o samostatné žádosti Jiřikovského o propuštění z vazby a zamítl ji, a také k následnému rozhodnutí krajského soudu z 16. dubna, který také zamítl stížnost Jiřikovského.

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