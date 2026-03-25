Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
Sto dní vlády Andreje Babiše (ANO)
Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?

„Jsem přesvědčen o tom, že jsme v situaci, ve které jsme ještě nebyli. Totiž, že vláda bez jakéhokoliv hájení skočila do své role. Bylo to i díky tomu, že fungovala stínová vláda a že jsme se připravovali,“ míní místopředseda ANO Radek Vondráček, podle něhož vláda plní sliby, že bude pravidelně vyhodnocovat svou činnost. Ze zmiňované stínové vlády ANO se do skutečného kabinetu dostali čtyři politici: Karel Havlíček, Alena Schillerová, Lubomír Metnar a Aleš Juchelka.

„Bohužel to bylo sto dnů arogantního vládnutí, kdy vláda dávala najevo svůj přehlíživý pohled ke všem lidem, kteří ji nevolili. Ale v tuhle chvíli i k řadě jejích vlastních voličů tím, jak neplní sliby,“ domnívá se předseda ODS Martin Kupka, který kritizoval například fakt, že stavební zákon připravili poslanci a že neprochází řádným připomínkovým řízením. Pro Kupku je ale prý zdaleka nejvýznamnější obrat v zahraniční politice.

„Současná opozice má problém s tím, že není schopná vést debatu nad nějakými konkrétními tématy a nad obsahem. Je to jedna nálepka za druhou,“ prohlásil Vondráček, podle něhož má vláda v programovém prohlášení napsáno, že tři základní pilíře její zahraniční politiky jsou Evropská unie, NATO a středoevropská spolupráce, zejména v rámci V4. „O čem pan Kupka mluví?“ ptal se Vondráček, k jakému obratu v zahraniční politice podle šéfa ODS došlo.

„Žádné nálepky, věcná argumentace,“ reagoval Kupka, který kritizoval fakt, že vláda v rozpočtu snížila výdaje na obranu oproti návrhu kabinetu Petra Fialy (ODS). „Tohle je ten skutečný obrat v zahraniční politické orientaci státu,“ zdůraznil Kupka, který v souvislosti se svým tvrzením o obratu v zahraniční politice zmínil i fakt, že někteří představitelé koalice před blížícími se maďarskými volbami podpořili tamního premiéra Viktora Orbána.

Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda ANO Radek Vondráček o sto dnech vlády Andreje Babiše (ANO)
Předseda ODS připustil, že plnit obranné závazky není jednoduché. „My jsme v návaznosti na to, co se odehrálo ve světě, skokově zvýšili výdaje na obranyschopnost, začali jsme intenzivně modernizovat českou armádu, doplňovat zbraňové systémy, které nutně potřebujeme rozvíjet i protidronovou obranu,“ vyjmenoval, jaké kroky v této oblasti podle něj udělala předchozí vláda. „My jsme jasně ukázali, že právě bezpečí českých občanů na prvním místě stojí a tomu jsme přizpůsobili i priority v rámci rozpočtu,“ zdůraznil.

„Skutečně musíme reagovat na požadavky moderního boje. Skutečně se musíme soustředit na věci, jako je protivzdušná obrana. My to máme jako jednu z priorit,“ reagoval Vondráček, podle něhož má ale stát i jiné priority. „My jsme vždycky mluvili také o vnitřní bezpečnosti,“ sdělil s tím, že není možné jen „bezhlavě utrácet“ za obranné výdaje.

Velvyslanec USA při NATO sepsul Česko kvůli výdajům na obranu, Babiš se ohradil
Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker

Papajanovský mluví o „vládě zmatku a chaosu“

„Ukázalo se, že je to vláda velkého zmatku a chaosu, protože skoro každý den sledujeme různá protichůdná vyjádření členů této vlády. Jeden den něco platí, druhý den to zase neplatí,“ zhodnotil dosavadní fungování kabinetu poslanec STAN Jan Papajanovský, podle něhož to znejišťuje občany, podnikatele, firmy i finanční trhy. „My tu vládu bohužel nemáme za co pochválit,“ doplnil.

Za jeden z příkladů „zmatku a chaosu“ označil vyjádření koaličních představitelů o státním rozpočtu. „Na jednu stranu (ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) hovořila o tom, že v rámci rozpočtu na letošní rok musí dojít ke zvýšení deficitu, protože je to deficit, který ještě podědila po (exministrovi financí) Zbyňku Stanjurovi (ODS) a že v příštích letech už to bude lepší. Například Motoristé hovořili o tom, že chtějí deficity výrazně snižovat (…). A tento víkend jsme slyšeli od Andreje Babiše, že příští rok můžeme očekávat deficit, který bude ještě vyšší,“ sdělil s tím, že jednotlivá vyjádření jsou protichůdná. 

Přestože někteří komentátoři mluvili o tom, že po nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury dojde k nějakému štěpení uvnitř koalice, tak myslím, že nám vládní koalice ukazuje opak a soudržnost tam stále je.
Kristýna Jelínková
redaktorka Respektu
25. března 2026

Papajanovský se vyjádřil také ke slovům Vondráčka o tom, že opozice není schopna vést debatu a pouze nálepkuje. „To, co říká pan Vondráček, je absolutní nesmysl. (…) My jako Starostové jsme včera (v úterý) konkrétně podpořili zrychlené projednání poslaneckého návrhu zákona, se kterým přišla Alena Schillerová a který má řešit technickou chybu v podmínkách penzijního pojištění,“ uvedl jako příklad s tím, že hnutí STAN sice v principu nesouhlasí s tím, aby kabinet vládl pomocí poslaneckých návrhů zákonů, ale v tomto případě chápe, že jde o věc, kterou je potřeba opravit.

Poslanec Jan Papajanovský (STAN) o sto dnech vlády Andreje Babiše (ANO)
Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
ŽivěJurečka nazval Okamuru lhářem a srabem

Závěrečné kolo vládní novely, která má snížit odvody živnostníků na sociální zabezpečení, doprovázely na plénu sněmovny osobní výpady. Exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nazval předsedu dolní komory a hnutí SPD Tomia Okamuru mimo jiné lhářem a srabem. Výpad vyvolalo Okamurovo vystoupení, v němž řekl, že bývalá vláda Petra Fialy (ODS) oškubala důchodce. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib neprosadil na plénu debatu o cenách benzinu a nafty. Opoziční poslanci neuspěli ani s dalšími návrhy, týkaly se i budoucnosti financování veřejnoprávních médií.
Opozice v Karviné chce rezignaci primátora kvůli korupční kauze ve fotbale

Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se bude ve středu zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu, protože řádné zastupitelstvo se má uskutečnit zhruba za měsíc. ČTK to řekli radní města Martin Gebauer (ANO) a opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).
Prezident Pavel přijal od ministrů návrhy na nové generály

Prezident Petr Pavel jednal dopoledne s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Nominace na jmenování nových generálů projednal také s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO). Nyní je u prezidenta ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). S médii ministři nehovořili. Po schůzce Zůna odjel na své ministerstvo, kde ho později navštívil Andrej Babiš (ANO). Zabývat by se měli mimo jiné rozpočtem obrany na příští rok.
VideoŠebestyán mluví o „výchově spotřebitelů“, Bendl varoval před tlakem na marže

Ministerstvo zemědělství provádí monitoring marží v celém řetězci, uvedl šéf resortu Martin Šebestyán (za SPD), a to od prvovýrobců po maloobchod. Funguje to částečně jako osvěta, řekl s tím, že tuzemský trh je specifický, osmdesát procent potravin se prodává přes řetězce, ve Francii je to asi 46 procent. „Musíme se zaměřit na výchovu spotřebitelů, abychom je vedli k nákupu v jiných částech a abychom co nejvíc domácí lokální produkce dokázali uplatnit v řetězcích,“ zmínil. Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) zdůraznil nutnost posilování malých a středních producentů potravin. Upozornil také, že tlak na marže souvisí také s platy a investicemi a jejich možným snižováním. V debatě v Událostech, komentářích hovořili také o cenách hnojiv či pohonných hmot. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
ŽivěSenát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná.
Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou

Demografické rozdíly se propisují i do českého školství, upozorňuje nezisková organizace EDUin. Vzdělávací systém čelí historicky nejnižší porodnosti, zároveň v některých, zejména velkých městech kapacity škol nestačí. To jen prohlubuje nerovnosti mezi regiony. Pomoci by mohlo slučování či zakládání svazkových škol, shodli se účastníci kulatého stolu pořádaného organizacemi SKAV a EDUin. Zaznělo rovněž, že pokles počtu dětí by také mohl být příležitost pro zkvalitnění výuky.
