Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
„Jsem přesvědčen o tom, že jsme v situaci, ve které jsme ještě nebyli. Totiž, že vláda bez jakéhokoliv hájení skočila do své role. Bylo to i díky tomu, že fungovala stínová vláda a že jsme se připravovali,“ míní místopředseda ANO Radek Vondráček, podle něhož vláda plní sliby, že bude pravidelně vyhodnocovat svou činnost. Ze zmiňované stínové vlády ANO se do skutečného kabinetu dostali čtyři politici: Karel Havlíček, Alena Schillerová, Lubomír Metnar a Aleš Juchelka.
„Bohužel to bylo sto dnů arogantního vládnutí, kdy vláda dávala najevo svůj přehlíživý pohled ke všem lidem, kteří ji nevolili. Ale v tuhle chvíli i k řadě jejích vlastních voličů tím, jak neplní sliby,“ domnívá se předseda ODS Martin Kupka, který kritizoval například fakt, že stavební zákon připravili poslanci a že neprochází řádným připomínkovým řízením. Pro Kupku je ale prý zdaleka nejvýznamnější obrat v zahraniční politice.
„Současná opozice má problém s tím, že není schopná vést debatu nad nějakými konkrétními tématy a nad obsahem. Je to jedna nálepka za druhou,“ prohlásil Vondráček, podle něhož má vláda v programovém prohlášení napsáno, že tři základní pilíře její zahraniční politiky jsou Evropská unie, NATO a středoevropská spolupráce, zejména v rámci V4. „O čem pan Kupka mluví?“ ptal se Vondráček, k jakému obratu v zahraniční politice podle šéfa ODS došlo.
„Žádné nálepky, věcná argumentace,“ reagoval Kupka, který kritizoval fakt, že vláda v rozpočtu snížila výdaje na obranu oproti návrhu kabinetu Petra Fialy (ODS). „Tohle je ten skutečný obrat v zahraniční politické orientaci státu,“ zdůraznil Kupka, který v souvislosti se svým tvrzením o obratu v zahraniční politice zmínil i fakt, že někteří představitelé koalice před blížícími se maďarskými volbami podpořili tamního premiéra Viktora Orbána.
Předseda ODS připustil, že plnit obranné závazky není jednoduché. „My jsme v návaznosti na to, co se odehrálo ve světě, skokově zvýšili výdaje na obranyschopnost, začali jsme intenzivně modernizovat českou armádu, doplňovat zbraňové systémy, které nutně potřebujeme rozvíjet i protidronovou obranu,“ vyjmenoval, jaké kroky v této oblasti podle něj udělala předchozí vláda. „My jsme jasně ukázali, že právě bezpečí českých občanů na prvním místě stojí a tomu jsme přizpůsobili i priority v rámci rozpočtu,“ zdůraznil.
„Skutečně musíme reagovat na požadavky moderního boje. Skutečně se musíme soustředit na věci, jako je protivzdušná obrana. My to máme jako jednu z priorit,“ reagoval Vondráček, podle něhož má ale stát i jiné priority. „My jsme vždycky mluvili také o vnitřní bezpečnosti,“ sdělil s tím, že není možné jen „bezhlavě utrácet“ za obranné výdaje.
Papajanovský mluví o „vládě zmatku a chaosu“
„Ukázalo se, že je to vláda velkého zmatku a chaosu, protože skoro každý den sledujeme různá protichůdná vyjádření členů této vlády. Jeden den něco platí, druhý den to zase neplatí,“ zhodnotil dosavadní fungování kabinetu poslanec STAN Jan Papajanovský, podle něhož to znejišťuje občany, podnikatele, firmy i finanční trhy. „My tu vládu bohužel nemáme za co pochválit,“ doplnil.
Za jeden z příkladů „zmatku a chaosu“ označil vyjádření koaličních představitelů o státním rozpočtu. „Na jednu stranu (ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) hovořila o tom, že v rámci rozpočtu na letošní rok musí dojít ke zvýšení deficitu, protože je to deficit, který ještě podědila po (exministrovi financí) Zbyňku Stanjurovi (ODS) a že v příštích letech už to bude lepší. Například Motoristé hovořili o tom, že chtějí deficity výrazně snižovat (…). A tento víkend jsme slyšeli od Andreje Babiše, že příští rok můžeme očekávat deficit, který bude ještě vyšší,“ sdělil s tím, že jednotlivá vyjádření jsou protichůdná.
Papajanovský se vyjádřil také ke slovům Vondráčka o tom, že opozice není schopna vést debatu a pouze nálepkuje. „To, co říká pan Vondráček, je absolutní nesmysl. (…) My jako Starostové jsme včera (v úterý) konkrétně podpořili zrychlené projednání poslaneckého návrhu zákona, se kterým přišla Alena Schillerová a který má řešit technickou chybu v podmínkách penzijního pojištění,“ uvedl jako příklad s tím, že hnutí STAN sice v principu nesouhlasí s tím, aby kabinet vládl pomocí poslaneckých návrhů zákonů, ale v tomto případě chápe, že jde o věc, kterou je potřeba opravit.