Pyrotechnika na sportovních utkáních jako trestný čin? Šťastný nyní návrh odmítl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, ne jen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu. Vyplývá to z tiskové zprávy. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech koncem srpna přitom Šťastný uvedl, že je shoda na zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů.

Návrh na zpřísnění u pyrotechniky byl jednou z reakcí na květnové derby Sparty a Slavie, při kterém stovky slávistických fanoušků vtrhly na trávník, někteří odpalovali pyrotechniku a napadli sparťanské hráče. Dalším návrhem je změna zákona, která na stadionech ke zvýšení bezpečnosti umožní zavést technologii rozpoznávání obličeje. V tomto případě se podle středeční tiskové zprávy nic nemění, technologii budou moct pořadatelé využívat na dobrovolné bázi.

Návrh na zpřísnění postihu za pyrotechniku vzešel ze společného vyjádření Ligové fotbalové asociace a klubů Chance Ligy.

Policisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty
Fanoušci Slavie Praha vtrhli na hřiště během derby se Spartou Praha

Šťastný nakonec po komunikaci s fotbalovým prostředím konstatoval, že česká právní úprava naplňuje požadavky mezinárodního doporučení, na které se autoři návrhu odvolávali, píše se v tiskové zprávě. Ministr odkázal na stanovisko z resortu spravedlnosti, podle kterého jsou opatření týkající se pyrotechniky v platné právní úpravě zanesená dostatečně a jejich převedení do trestního práva není nezbytné.

„Namísto změny zákona proto (Šťastný) odkázal všechny zúčastněné na důsledné využívání již platných opatření a na odpovědnost pořadatelů,“ uvádí tisková zpráva. Za přestupek vnášení a používání pyrotechniky na organizované sportovní utkání je nyní možné uložit pokutu až padesát tisíc korun, při opakovaném spáchání až sto tisíc korun a k tomu až roční zákaz navštěvovat sportovní akce.

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích
Boris Šťastný

Šťastný připomněl manuál

Šťastný v odpovědi na vyjádření Ligové fotbalové asociace a klubů Chance Ligy z minulého týdne také připomněl manuál pro fotbalové kluby, který v roce 2015 zpracovalo ministerstvo vnitra na žádost Fotbalové asociace ČR a fotbalových klubů. Pořadatelé mohou podle manuálu kontrolovat věci vnášené na stadiony, zabavovat předměty zakázané návštěvním řádem, podmiňovat vstup prokázáním totožnosti a mají také možnost návštěvníka, který se kontrole odmítne podrobit, na stadion nevpustit.

Při květnovém utkání druhého kola nadstavby první ligy část fanoušků Slavie především ze severní tribuny stadionu v Edenu v nastavení vtrhla na trávník a napadla několik hráčů Sparty. Derby zůstalo za stavu 3:2 pro Slavii nedohrané a disciplinární komise jej následně zkontumovala výsledkem 0:3 ve prospěch Sparty. Vršovický tým byl potrestán pokutou deset milionů korun a zákazem vstupu diváků na čtyři soutěžní domácí zápasy. Slavia i tak dotáhla sezonu k obhajobě titulu.

Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky
Fanoušci Slavie Praha vtrhli na hřiště během derby se Spartou Praha

Výběr redakce

Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

před 23 mminutami
Tuzemští politici postrádali v projevu von der Leyenové konkrétní řešení a návrhy

Tuzemští politici postrádali v projevu von der Leyenové konkrétní řešení a návrhy

13:38Aktualizovánopřed 42 mminutami
Saúdská Arábie exportuje ropu přes Omán. Některé dodávky do Evropy ruší

Saúdská Arábie exportuje ropu přes Omán. Některé dodávky do Evropy ruší

14:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

11:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

10:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael je dle ministra připraven „dokončit práci“ a odsunout Palestince z Gazy

Izrael je dle ministra připraven „dokončit práci“ a odsunout Palestince z Gazy

před 3 hhodinami
Číňan stíhaný v Česku kvůli špionáži má zůstat ve vazbě, rozhodl vrchní soud

Číňan stíhaný v Česku kvůli špionáži má zůstat ve vazbě, rozhodl vrchní soud

14:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let

EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let

10:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Armáda nasadila ve středu v kontaminované oblasti dvacet vojáků a speciální techniku.
před 23 mminutami

Tuzemští politici postrádali v projevu von der Leyenové konkrétní řešení a návrhy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu v Evropském parlamentu přednesla tradiční projev o stavu Evropské unie. Na vystoupení šéfky EK reagují i čeští politici. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) sdělila, že von der Leyenová podle ní „tlačí EU do federace“. Opoziční politici z projevu vyzdvihli především témata konkurenceschopnosti, bezpečnosti a postavení Evropské unie ve světě. Vystoupení von der Leyenové ale hodnotí rozdílně. Části politiků v projevu scházely návrhy konkrétních řešení.
13:38Aktualizovánopřed 42 mminutami

Pavlovi chybí obecná debata o médiích veřejné služby, nemá to dle něj být jen o financování

Prezident Petr Pavel postrádá debatu o obsahu či rozsahu veřejné služby, nemělo by se podle něj řešit jen financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na zrušení poplatků od ledna v souladu s plány vládní koalice by navíc musela ministryně financí Alena Schillerová (ANO) najít v rozpočtu dalších zhruba deset miliard korun, řekl Pavel. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek ve středu uvedl, že televize v rámci úspor plánuje do roku 2030 propustit dvanáct procent zaměstnanců.
před 45 mminutami

Pyrotechnika na sportovních utkáních jako trestný čin? Šťastný nyní návrh odmítl

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, ne jen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu. Vyplývá to z tiskové zprávy. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech koncem srpna přitom Šťastný uvedl, že je shoda na zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů.
před 1 hhodinou

Policie po zásahu v Nymburce i jinde v Česku zadržela pět lidí, všechny propustila

Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek, informoval státní zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Pavel Raček.
09:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Číňan stíhaný v Česku kvůli špionáži má zůstat ve vazbě, rozhodl vrchní soud

Čínský občan viněný ze špionáže má zůstat ve vazbě. Rozhodl o tom pražský vrchní soud. Vyhověl tak stížnosti státního zástupce. Vrchní soud také zrušil vrácení případu k došetření. Městský soud tak bude o obžalobě rozhodovat v hlavním líčení, které nařídil na 14. až 16. října. České televizi informace o verdiktu sdělila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Vrchní soud v kauze rozhodl už 4. srpna, dokud ale nebylo usnesení doručeno procesním stranám, nemohly soudy o výsledku informovat.
14:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Objem hypoték se v srpnu meziměsíčně snížil

Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o čtyři procenta, proti červenci se ale objem hypoték snížil o patnáct procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o třináct procent na 26,8 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na pět procent z červencových 4,9 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor, data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
08:00Aktualizovánopřed 8 hhodinami

VideoKarenční doba by přinesla úspory, míní Murová. Kovářová vítá, že se nevrátí

Návrat karenční doby by podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) přinesl úsporu zhruba devět miliard korun. „Z toho polovinu bychom uspořili my jako stát na sociálních dávkách nebo nemocenských. Polovinu by uspořili zaměstnavatelé,“ uvedla v Událostech, komentářích. Místopředsedkyně výboru Věra Kovářová (STAN) naopak uvítala, že koaliční Motoristé návrat neplacených prvních tří dnů nemoci neprosadili. Podle ní si zaměstnanci kompenzaci mzdy hradí ze svého pojištění a současný systém může zároveň ušetřit náklady zdravotnictví, pokud lidé nemoc řádně vyleží. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

před 1 hhodinou
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

před 11 hhodinami
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

před 23 hhodinami
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026