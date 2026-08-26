Prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033, říká Bednárik


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Novinky.cz
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Zdroj: ČT24

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Interview ČT24 sdělil, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli Novomlýnským nádržím. „Tam jsme slíbili, že ji rozestavíme do konce našeho mandátu,“ doplnil a zdůraznil, že dostavbu páteřní sítě může ovlivnit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pořad moderoval Daniel Takáč.

O tom, že dostavba páteřní dálniční sítě je absolutní prioritou, hovořil Bednárik už po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) minulý týden. Dokončení páteřní sítě dálnic je jedním ze základních dopravních cílů i podle hospodářské strategie, kterou vláda schválila v únoru.

Ministr dopravy ovšem podotkl, že dálniční stavby trvají „nějakou dobu“ a například dostavba D35 podle něj bude trvat sedmdesát měsíců od podpisu smlouvy. V té souvislosti připomněl, že poslední fáze by měla být postavena formou PPP projektu a že situaci může ovlivnit, pokud by se někdo odvolal k ÚOHS. „Pokud to nikdo nebude rozporovat a podepíšeme smlouvu někdy na podzim tohoto roku, tak začneme stavět. Sedmdesát měsíců je doba výstavby. To je šest let,“ sdělil Bednárik, který rovněž zdůraznil, že dálnice D35 a silnice I/35 jsou rozdílné věci.

O tom, že příprava této silnice Českým rájem je opět na začátku a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území, informoval v pondělí generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Příprava I/35 Českým rájem je opět na začátku, řekl šéf ŘSD Mátl
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl

Na dopravní stavby v příštím roce bude více peněz než letos, zopakoval ministr

Po jednání s ministryní financí minulý týden ve čtvrtek Bednárik také uvedl, že národní výdaje na dopravní stavby budou příští rok vyšší než letos. „Na dopravní stavby bude více peněz než v minulém roce, který byl rekordní,“ zopakoval v úterý, avšak odmítl konkretizovat, o jakou částku půjde. „Nemůžu říci konkrétní číslovku, protože stále jednáme,“ řekl s tím, že peněz bude tolik, kolik je potřeba na splnění cílů, které si vláda stanovila v programovém prohlášení a hospodářské strategii.

Bednárik v rozhovoru rovněž kvůli rozpočtu kritizoval bývalou vládu Petra Fialy (ODS) a zdůraznil, že musí „prioritizovat“. „Musím otáčet korunu v ruce a přemýšlet nad tím, jestli tohle přinese efekt, který potřebujeme pro ekonomiku, občany i zahraniční cestující,“ vysvětlil v souvislosti s rozpočtem svého resortu na příští rok.

Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Státního rozpočtu na příští rok se úzce dotýká i vládní rozpočtová novela, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Schillerová ovšem věří, že Poslanecká sněmovna veto prezidenta přehlasuje. Novelou se dolní komora začala znovu zabývat v úterý. Předloha umožní vládě zvyšovat výdaje na obranu nad sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, což je o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu by se nezapočítávaly do schválených výdajových rozpočtových rámců. A obdobně bude moci vláda navyšovat výdaje právě i na strategické infrastrukturní stavby.

Schillerová v úterý sdělila, že podle nyní platných pravidel, by mohl být schodek státního rozpočtu příští rok nejvíce 150 miliard korun. „Kdybychom měli dodržet pravidlo, které je dnes platné, tak se dostáváme do situace, že musím zastavit dvě třetiny všech staveb. A zakonzervovat a zaplatit v příštích letech všechny škody, které si ze smluv budou nárokovat stavební společnosti,“ doplnil Bednárik, co by podle něj znamenalo, kdyby dolní komora prezidentovo veto nepřehlasovala.

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Jan Skopeček (ODS) a Jana Murová (ANO) v Událostech, komentářích

Peníze pro kraje

Bednárik také znovu zopakoval, že peníze pro kraje na opravy silnic nižších tříd v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nejsou. V minulých letech se příspěvek státu pohyboval mezi dvěma a čtyřmi miliardami korun ročně. Záměr neposkytnout krajům prostředky kritizovali hejtmani mimo vládní hnutí ANO. Hrozí podle nich výpadky ve financování oprav.

„Nebudu si půjčovat na náklady někoho, kdo to má v rozpočtovém určení daní. To můžu říci otevřeně,“ prohlásil Bednárik, podle něhož nese každý zodpovědnost za něco jiného. „Já mám odpovědnost za silnice prvních tříd a dálnice, nikoliv za silnice druhých a třetích tříd,“ sdělil s tím, že je nesystémové, aby se dávaly peníze ze státního rozpočtu někomu, kdo na to dostává prostředky v rámci rozpočtového určení daní.

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Oprava silnice

„Já mám nárokovatelnost, která jasně říká, že koridorová síť, nejen dálniční a silniční, ale i železniční, musí být rozpracována a nějak dobudována. Konkrétně v roce 2030 budeme skládat účty Evropské unii, která nám poskytla hodně peněz, abychom tento cíl naplnili. A to je pro mě nejdůležitější,“ zdůraznil ministr dopravy.

Některé kraje navíc podle něj v minulosti prostředky ze SFDI investovaly do jiných oblastí než do oprav silnic. „Já nenesu odpovědnost za jejich rozhodování. Ani nemohu. Dokonce to nemohu ani kontrolovat. Doposud jsme jim dali peníze a vůbec jsme nevěděli, jestli je použili na ty stavby nebo je použijí na školky,“ dodal.

Rozhodnutí dozorčí rady o budoucnosti ředitele Český drah nechtěl Bednárik předjímat

Ministr dopravy se v rozhovoru vyjádřil i k situaci v podniku České dráhy. Dozorčí rada se totiž bude ve středu zabývat případem generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince, který nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Krapinec vrácení prověrky zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje.

Bednárik rozhodnutí dozorčí rady o tom, zda Krapince případně odvolá, předjímat nechtěl. Připomněl ovšem, že právě dozorčí rada v minulosti rozhodla o tom, že je žádoucí, aby měl generální ředitel společnosti bezpečnostní prověrku. „Není podstatné, jestli já mu důvěřuji, nebo nedůvěřuji. On si musí vysvětlit s orgánem, který (generálního ředitele) odvolává a jmenuje a který vymyslel, že má mít bezpečnostní prověrku, jestli ji potřebuje, nebo nepotřebuje,“ uvedl směrem ke generálnímu řediteli.

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Šéf Českých drah Michal Krapinec

K osobě Krapince se přitom už minulé pondělí po jednání koaliční rady vyjádřil také předseda Poslanecké sněmovny a šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura, podle něhož generální ředitel „nemá důvěru“. Okamura tehdy hovořil i o dalším tématu spojeném se železniční dopravou. „Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah,“ sdělil podle webu Novinky.cz s tím, že dostává množství stížností od voličů.

Na úterní otázku Takáče, zda už zajistil toaletní papír pro vlaky Českých drah, ale Bednárik odpověděl, že nikoliv. „Ale je pravda, že jsem to řešil s generálním ředitelem,“ doplnil s tím, že ovšem nejde jen o toaletní papír, ale i o další hygienické standardy. Například pitný režim ve vlacích.

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