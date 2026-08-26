Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

Zařazením do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Rozsudek není pravomocný. Omluvu hnutí soud nepřiznal. Soud původně žalobu zamítl, rozsudek však loni v říjnu zrušil odvolací senát Městského soudu v Praze, který zároveň nařídil, aby věc projednal jiný soudce. SPD podalo kvůli zařazení do různých zpráv o extremismu na resort vnitra celkem čtyři žaloby.
„Ze všech předložených důkazů jsem dospěl k závěru, že pouze dva výroky z předmětného období bylo možné označit za předsudečně nenávistné,“ konstatoval samosoudce Tomáš Louda. Nebylo tak podle něj možné dospět k závěru, že by nenávistné výroky tvořily dominantní složku aktivit hnutí, což je podmínka, kterou si ministerstvo vnitra pro zařazení subjektu do zprávy samo stanovilo.
SPD v žalobě nesouhlasí s tím, že ho ministerstvo zmiňuje v kapitole o projevech předsudečné nenávisti a projevech představitelů xenofobně populistických subjektů. Hnutí se brání tím, že se v daném období věnovalo celému komplexu aktivit včetně ochrany slabších, podpory mladých rodin, zachování suverenity v EU a že také upozorňovalo na společenské problémy a kritizovalo tehdejší vládní subjekty.
Podle dřívějšího vyjádření zástupce ministerstva vnitra pro soud ale SPD o tématech komunikuje za hranou oprávněné kritiky. Ve středu právní zástupce resortu v závěrečné řeči uvedl, že dominantní roli ministerstvo vyvozovalo například z výsledku tehdejších komunálních voleb. Zpráva podle něj faktograficky popisovala aktivity SPD, nešlo podle něj o poškozující či dehonestující formulace.
Předmětem dokazování ve sporu bylo podle soudce i údajné šíření takzvaných proruských narativů. Louda k tomu ve středu řekl, že kritika Evropské unie a NATO nebo požadavky na vystoupení z těchto uskupení samy o sobě zařazení do zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti neodůvodňují, i když s nimi nemusíme souhlasit.
Čtyři žaloby
Kvůli zařazení do různých zpráv o extremismu SPD podalo na ministerstvo vnitra čtyři žaloby. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy Městský soud v Praze rozhodl, že resort porušil práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Omluvu městský soud hnutí nepřiznal. Letos v červnu obvodní soud rozhodl o porušení práv SPD v souvislosti se zprávou o extremismu za celý rok 2022, v tomto případě rozsudek zatím pravomocný není.
Právní zástupce SPD Adam Batuna středeční rozhodnutí soudu uvítal. „Soud znovu potvrdil, stejně jako v minulých případech, že SPD není žádná extremistická nebo xenofobně zaměřená populistická strana. Vnímáme toto soudní jednání jako další úspěch a další konstatování toho, co je široké veřejnosti známo,“ prohlásil právník. Doplnil, že konstatování porušení práv je pro hnutí dostatečnou satisfakcí a pokud vnitro nepodá odvolání, SPD se rovněž odvolávat nebude.
Ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok koaliční hnutí SPD zmíněné není, v předchozích zprávách bylo uvedeno opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v červenci uvedl, že účelem výroční zprávy o extremismu je popisovat bezpečnostní hrozby, ne hodnotit politickou soutěž a vytvářet prostor pro politické interpretace. Úřad podle něj také zohlednil dřívější názory soudů.
Server Seznam Zprávy už dříve napsal, že z ministerstva plánují odejít dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy za loňský rok.