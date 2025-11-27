Odvolací soud vrátil žalobu SPD na ministerstvo vnitra k novému projednání

Žalobou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) na ministerstvo vnitra kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022 se bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 7. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací pražský městský soud, jenž zrušil původní rozsudek, který konstatoval porušení práva hnutí. Rozhodnutí obvodního soudu je podle odvolacího soudu nepřezkoumatelné, v řízení také došlo k procesním vadám.
Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl letos v říjnu, kdy městský soud rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020.
Soudy se podle předsedy odvolacího senátu Jiří Körblera zabývají nejen tím, jestli lze v aktivitách SPD spatřovat jednání naplňující znaky extremismu nebo předsudečné nenávisti, ale musí také řešit to, jestli měla tato rétorika v aktivitách hnutí dominantní úlohu.
Obvodní soud dospěl k závěru, že tomu tak nebylo, na tuto skutečnost ale ministerstvo neupozornil, i když mu to ukládá občanský soudní řád. „Soudní řízení je vystavěno na jasných pravidlech tak, aby účastníci věděli a byli upozorněni včas na to, že je zde důvod, proč by v řízení nemuseli uspět,“ uvedl Körbler.
Z rozsudku obvodního soudu podle soudce také není jasné, jakým způsobem dospěl ke svým závěrům. Soud podle Körblera rezignoval na hodnocení důkazů. „Protože tam nejsou žádné úvahy, jak soud prvního stupně hodnotil důkazy, my nejsme v návaznosti na to schopni rozhodnutí přezkoumat, protože nám chybí podklady, základy, na kterých bychom mohli budovat své vlastní rozhodnutí. Nemáme s čím poměřovat,“ dodal soudce.
Rozhodnutí vítají obě strany
Právní zástupce ministerstva Lubomír Janků rozhodnutí odvolacího soudu uvítal. „Jsem rád, že soud takto rozhodl, že vyhověl našemu odvolání stran opravdu nízké kvality rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 – co se týče hodnocení důkazů,“ řekl novinářům pro jednání.
Obvodní soud podle něj na řadě míst v rozsudku účelově nebo chybně hodnotí důvody resortu k tomu, proč bylo SPD do zprávy o extremismu zařazeno. „Jsme rádi, že se v tomto smyslu vracíme na začátek a že městský soud nastaví parametry toho, jak má dokazování vypadat,“ dodal Janků.
„Nynější rozhodnutí vnímám paradoxně jako správné, protože skutečně z odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně nebylo zřejmé, jakými úvahami se řídil, když vydal rozsudek, který byl tehdy ve prospěch SPD,“ řekl novinářům právní zástupce hnutí Adam Batuna. Ze čtvrtečního rozhodnutí odvolacího soudu je podle něj zřejmé, že SPD má nárok i na omluvu, kterou požaduje.
Hnutí podalo čtyři žaloby
Hnutí žádalo konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Obvodní soud v červnu konstatoval porušení práv, to však podle soudu nebylo natolik významné, aby bylo nutné přiznat i omluvu. Ani tuto úvahu ale obvodní soud podle odvolacího senátu dostatečně neodůvodnil.
Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv celkem čtyři žaloby. Obvodní soud pro Prahu 7 ve dvou konstatoval porušení práv SPD, omluvu však hnutí nepřiznal. Jeden z těchto rozsudků odvolací soud již pravomocně potvrdil. Ve dvou žalobu zamítl, odvolací soud bude v těchto případech ještě věc projednávat.