Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) udělil první pokuty za porušení volebního zákona v souvislosti s letošními sněmovními volbami. Hnutí SPD, ODS, Motoristé a Volte Pravý blok dostali za přestupky ve volební kampani pokuty od deseti do 35 tisíc korun, potvrdil ČT Ivo Kousal z ÚDHPSH. Celkem podle něj úřad dostal padesát podnětů, například za využití komunikačních médií obce k volební kampani.
Na základě obdržených podnětů zahájil úřad správní řízení proti několika subjektům. Hnutí SPD chyběly v tiskovině „Na vlastní oči“ informace o zadavateli a zpracovateli. „Za tento přestupek byla SPD pravomocně uložena pokuta ve výši 35 tisíc korun,“ upřesnil vedoucí oddělení kontroly a správního řízení ÚDHPSH Ivo Kousal.
Za stejný přestupek úřad potrestal i Občanskou demokratickou stranu. „Zde došlo k neoznačení příspěvků na Facebooku informací o zadavateli a zpracovateli,“ doplnil s tím, že peněžitý trest ale v jejím případě činil pouze dvacet tisíc korun.
Motoristé využili k volební propagaci obecní média
Ve volební propagaci neoznačily podle Kousala povinné informace i Motoristé, kteří navíc „využili komunikační média obce Vražné (Instagram, Facebook a obecní rozhlas) ke zveřejnění pozvánky na předvolební akci,“ řekl ČT Kousal. Celkově tak strana dostala pokutu 25 tisíc korun.
Posledním potrestaným subjektem je strana Volte Pravý Blok, která podle Kousala nezveřejnila odkaz na stránky s informacemi o financování kampaně. Od úřadu pro dohled nad stranami za to dostala pokutu deset tisíc korun.
Podněty se týkaly i čestnosti a poctivosti kampaně
Úřad pro dohled nad stranami dostal k letošním sněmovním volbám celkem padesát podnětů. „Týkaly se hnutí ANO 2011, SPD, Trikolora (na kandidátní listině SPD), Svobodní (na kandidátní listině SPD), SPOLU, Starostové a nezávislí, Stačilo!, Motoristé sobě, Česká pirátská strana a Česká republika na 1. místě,“ vyjmenoval Kousal. Část podnětů podle něj mířila i na jiné osoby než samotné kandidující subjekty.
Podněty často upozorňovaly na neoznačování volební propagace údaji o zadavateli a zpracovateli, na využívání komunikačních médií obce pro volební kampaň nebo na podezření z účasti neregistrovaných třetích osob na kampani. „Týkaly se i čestnosti a poctivosti kampaně, ale to nespadá do působnosti úřadu,“ dodal Kousal.
Aktivita ÚDHPSH ohledně letošních voleb tím ale nekončí. „Úřad může řešit ještě další záležitosti poté, co strany předloží zprávy o financování volební kampaně,“ uvedl Kousal. „Mohou být vedeny i vůči registrovaným třetím osobám,“ dodal na závěr.