Komentátoři debatovali o posledních dnech volební kampaně

Do sněmovních voleb zbývá týden a přípravy vrcholí. O tom, zda něco může na poslední chvíli ovlivnit nálady voličů, a o rozhodnutí Ústavního soudu, že propojení stran nemusí být koalicí, v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali politoložka Eva Lebedová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, komentátor týdeníku Euro Petr Fischer a komentátor Lidových novin Petr Kamberský. Své postřehy z posledních dnů kampaně a názory na šance stran a hnutí dostat se do sněmovny v pořadu 90′ ČT24 sdíleli šéfredaktor Echo24 Dalibor Balšínek, komentátorka Lenka Zlámalová z Czech News Center a komentátor ze Seznam Zpráv Václav Dolejší.
