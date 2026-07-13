Klimatizace, občerstvení i univerzální jízdenka. Zájem o cesty vlakem roste

V prvním čtvrtletí přepravily vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o víc než dva a půl milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity. A růst zájmu o železnici očekávají i v následujících měsících. Podobný trend je patrný i u MHD či letecké dopravy. V posledním zmíněném sektoru schválil čerstvě europarlament posílení práv cestujících.
Další zákazníky se dopravci na železnici snaží lákat zvýhodněnými cenami, službami na palubě nebo speciálními akcemi.
„Máme jízdenku na léto, která platí v červenci a srpnu. Je v různých cenových relacích, buď na sedm, nebo čtrnáct dní. A také (stojí) dle toho, jestli jde o starší nebo mladší cestující,“ vypočítává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
„Už to cestování by mělo být zážitek. Tak se snažíme mít vysoký standard služeb. Ať už je to třeba nabídkou občerstvení za nízké ceny,“ sdělil mluvčí RegioJet Lukáš Kubát. Mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík upozornil, že v případě nefunkčnosti klimatizace pasažérům společnost kompenzuje až 150 procent z ceny jízdného.
Právě klimatizaci oceňuje i Marie Chrástová. Vlakem jezdí každý den do práce. Kupuje si tak měsíční jízdenku, která podle ní není nijak zvlášť nákladná. „Vyjde mě to na 1250 korun měsíčně. Nejezdí děcka do školy, tak je ten vlak volnější. Přes školní rok bývá dost plný, ale dá se to přežít,“ popsala.
Stále větší oblibě se těší i takzvaný One ticket. Jízdenka, která umožňuje cestování libovolnými spoji bez ohledu na dopravce. „Zájem za květen a červen byl rekordní s tím, že se prodalo 300 tisíc jízdenek každý měsíc. Oproti loňsku je to nárůst o padesát tisíc. Je to tarif, který se spočítá podle ujeté vzdálenosti, takže je jedno, jakým pojedete dopravcem. Ta cena je kilometrická a vždy stejná,“ vysvětlil zástupce ředitele společnosti Cendis Tomáš Tichý.
Koupit je ji možné na webu, nádražích nebo přímo ve vlacích.
Stejný trend je patrný i u MHD a letecké dopravy
Stejný trend jako na železnici je patrný taky u MHD. Počet cestujících se v ní z roku na rok zvýšil bezmála o dvanáct milionů. Nejvíc lidí si koupilo jízdenku na autobusy. Ty přepravily téměř o tři miliony lidí víc než loni. Zaplněnější ale byly taky tramvaje a metro. Naopak poklesl zájem o jízdu trolejbusem.
Leteckou dopravu využilo o 374 tisíc pasažérů víc než ve stejném období roku 2025, což představuje meziroční nárůst o 11,5 procenta.
Evropský parlament před pár dny schválil nařízení, podle kterého musí aerolinky zjednodušit proces odškodnění za zpožděný či zrušený let nebo třeba automaticky nabídnout rodičům sedadlo hned vedle jejich dětí.