VideoČeši míří na dovolenou k moři nejen autem, ale i vlakem či autobusem


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Letní dovolené se blíží. Podle odhadů dopravních odborníků se přes milion Čechů vydá k moři do Chorvatska, Itálie nebo Polska autem či karavanem. V každé zemi, kterou budou projíždět, přitom platí trochu jiná pravidla silničního provozu. Liší se například tolerance alkoholu v krvi řidiče. Někteří Češi vyrážejí na dovolenou i vlakem či autobusem. Vlakový spoj k Baltskému moři do polské Gdyně vyjíždí z Prahy čtyřikrát denně a cesta má trvat přes devět hodin. Na jih se pak dá vlakem dostat z Ostravy. Příští týden začne jezdit spoj do chorvatské Rijeky. Nejen do Chorvatska se dá dopravit také autobusem. Z pražské Florence tam jezdí alespoň jedna linka denně.

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