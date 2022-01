Sierra Leone dvacet let po válce nevzkvétá, ale žije v míru. Šrámy z konfliktu zemi ovlivňují dál

Pochmurná reputace Sierry Leone, kterou v roce 2006 popsal i film Krvavý diamant s Leonardem DiCapriem v hlavní roli se scénami usekávání končetin a dalšími hrůzami, je ale klíčovým faktorem, který turisty odrazuje.

„Myslím, že největším problémem, který před námi stojí, je změna vnímání naší země,“ řekl před lety agentuře Reuters Abimbola Carrol, výkonný ředitel místní cestovní kanceláře Visit Sierra Leone. „Některé obrázky, které zůstávají v povědomí z naší války - jako bylo usekávání rukou - jsou dost děsivé,“ připustil.

Mír převládá

Sierra Leone pořádá od konce občanské války v roce 2002 pravidelné volby, kterých se účastní více politických stran. Ty opoziční však čelí policejnímu násilí a omezeným možnostem shromažďování. Činnost občanských skupin je limitována přísnými předpisy.

Sierra Leone nicméně zůstala relativně stabilní zemí i šestnáct let poté, co v roce 2006 odešly mírové síly. Tím se vzepřela osudu mnoha křehkých a na konflikt náchylných států. Více než polovina zemí se totiž podle OSN během pouhých pěti let od mírového urovnání vrátí zpět do války. Navzdory nesčetným socioekonomickým výzvám, které jinde často vedou k opakování násilí a nepokojů, se válka v Sieře Leone nevrátila.