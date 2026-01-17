ODS si zvolí nové vedení. Do čela strany chtějí Kupka a Ivan

Občanští demokraté v sobotu rozhodnou, kdo se ujme vedení strany po dvanácti letech, během nichž stál v čele ODS expremiér Petr Fiala. O pozici se bude na kongresu v pražském hotelu Clarion ucházet s jedenácti krajskými nominacemi dosavadní místopředseda strany Martin Kupka. Postavit se mu chce místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan, který na regionálních sněmech otevřenou podporu nezískal.
Koho podpoří, se před kongresem nedohodly jihočeská krajská organizace ODS, kde situaci ovlivnil odchod hejtmana Martina Kuby ze strany, moravskoslezská organizace a karlovarská krajská organizace. Usnesení nevydaly, protože ani jeden z kandidátů u nich nezískal v tajné volbě nadpoloviční většinu. Kupka postupně sesbíral hlasy v domovském Středočeském kraji, v krajích Ústeckém, Jihomoravském, Pardubickém, Libereckém, Olomouckém, Plzeňském, Královéhradeckém a Zlínském, na Vysočině a ve středu večer i na pražském sněmu.
Kongres v sobotu dopoledne otevře bilanční projev Fialy, který se rozhodl ve vedení ODS skončit po prohře v říjnových sněmovních volbách. Následovat budou zdravice předsedů stran bývalé vládní koalice SPOLU – Matěje Ondřeje Havla (TOP 09) a Marka Výborného (KDU-ČSL). Na dálku občanské demokraty osloví i předseda STAN Vít Rakušan.
Na 550 delegátů bude v sobotu odpoledne vybírat nejprve předsedu a posléze prvního místopředsedu. Pokud ze zasedání nevzejdou další kandidáti, o post statutárního zástupce předsedy se utkají senátor Martin Červíček a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Zatímco podle nominací by mohla být volba nového předsedy hladká, očekává se souboj o funkci prvního místopředsedy.
Vedle kandidátských projevů projdou před volbou uchazeči o funkce v předsednictvu hodinovou debatou s dotazy delegátů, takzvané grilování bude na kongresu ODS novinkou. Další prostor k diskusi o dalším směřování strany budou mít účastníci kongresu po zbytek prvního jednacího dne. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté volit v neděli. Nominace krajů získali a kandidaturu potvrdili exministr životního prostředí a bývalý místopředseda ODS Pavel Drobil, poslanci Karel Haas, Štěpán Slovák a Petr Sokol, europoslanec a dosavadní místopředseda strany Alexandr Vondra a také Červíček, Ivan a a Portlík.
Stanjura pozici ve vedení strany obhajovat nebude
Nominovat kandidátky a kandidáty do vedení ODS mohou regionální sdružení a také delegáti kongresu. Předem je jasné, že vedení strany projde velkou obměnou, kandidovat nebudou vedle Fialy a dosavadního prvního místopředsedy Zbyňka Stanjury z dosavadního vedení ani poslanci Martin Baxa a Eva Decroix. Ve vedení strany nebude, pokud se nominace nezmění, žádná žena.
Kongres má mimo jiné ukázat, jakým směrem se ODS vydá po prohře koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) v říjnových sněmovních volbách a odchodu uskupení ze Strakovy akademie. Tam SPOLU a STAN nahradila po volbách koalice ANO, SPD a Motoristů.
V nové sněmovně má ODS 27 poslanců, klub opět vede Marek Benda. Jedním z místopředsedů dolní komory byl zvolen Jan Skopeček z ODS. V Poslanecké sněmovně vedou Občanští demokraté dva výbory, a to pro evropské záležitosti a kontrolní. Nejvyšším ústavním činitelem z řad ODS je předseda Senátu Miloš Vystrčil.
K pátku měla strana celkem 10 606 členů, což je oproti konci loňského listopadu, kdy oznámil odchod ze strany jihočeský hejtman Kuba, o 114 méně. Podle mluvčího strany Jakuba Skyvy eviduje ODS téměř dvě stě zájemců o vstup, jimž se věnují vnitrostranické orgány na místních úrovních. Nárůst pozoruje zejména u mladší generace.
Kupka plánuje stínovou vládu, Ivan chce „propodnikatelskou“ ODS
Kupka chce, aby ODS obnovila kredit strany s vysokou ekonomickou expertizou. Po kongresu plánuje do několika týdnů ustavit stínovou vládu, od jejích představitelů bude požadovat práci na věcných návrzích a komunikaci s odbornými organizacemi. ODS má podle něj víc klást důraz na tržní ekonomiku. Konzervativně-liberální základ strany v jeho vidění není v rozporu se snahou o modernizaci země. Oslovit chce podnikatele. Pokračování koalice SPOLU podle Kupky není ve hře.
Současně se exministr dopravy nechce distancovat od Fialy jako člověka, se kterým spolupracuje dvanáct let. Rozhodně odmítá spekulace o možné spolupráci ODS s ANO, vedla by podle něj mimo jiné k marginalizaci občanských demokratů. Trvá také na zahraničněpolitické orientaci země, jak ji Fialova vláda prosazovala.
Podle Ivana se ODS vzdálila svým přirozeným voličům natolik, že se nyní dívají jinam. ODS podle jeho vyjádření musí získat voliče zpět, být znovu propodnikatelskou stranou. Ve vedení strany by podle něj měli být lidé s reálnou byznysovou zkušeností. Hovoří o sobě jako o dravějším, než je Kupka.
Politolog očekává zvolení Kupky, situace se ale podle něj může „rapidně vyvinout“
Podle politologa z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Staubera se situace na kongresu může „rapidně vyvinout“. „Sice bych čekal zvolení pana Kupky, je ale otázka, jakou to bude většinou. Protože někdy se na sjezdech děje to, že politik je sice zvolen předsedou strany, ale může to být například až v nějakém pozdějším kole nebo nějakou menší většinou. To znamená, že mu tou stranou může být naznačeno nějaké varování,“ vysvětlil politolog.
Kupka má podle Staubera výhodu ve větší zkušenosti s kontaktem s vedením strany. „To znamená, že on ve svých krocích nebo vyjádřeních bude působit zřejmě umírněněji, kdežto Radim Ivan bude logicky ve své rétorice radikálnější,“ očekává politolog, podle něhož fakt, že ODS potřebuje změnu, nerozporuje žádná část strany.
„Spíše jde o to, v čem ty změny budou spočívat,“ dodal Stauber, který by u Kupky očekával, že změny bude prezentovat spíše jako programová východiska, zatímco Ivan podle něj kromě programových úprav prosazuje i strukturální změnu strany na úrovni organizace.
