V Indonésii se z radaru ztratilo letadlo. Zřejmě se zřítilo

Letoun na vnitrostátní lince v Indonésii ztratil kontakt s řídícím střediskem ve chvíli, kdy se po odletu z hlavního indonéského ostrova Jáva přibližoval k hornaté oblasti na ostrově Sulawesi, uvedla agentura AP s odvoláním na tamní představitele. Pátrací a záchranná akce je v plném proudu, na palubě bylo osm členů posádky a tři cestující.
Turbovrtulový letoun řady ATR 42-500 společnosti Indonesia Air Transport byl na cestě z města Yogyakarta do hlavního města provincie Jižní Sulawesi. Cestou však letadlo zmizelo z radaru, naposledy ho operátoři zaznamenali v 13:17 místního času (06:17 SEČ) v hornaté oblasti Leang-Leang v provincii Jižní Sulawesi.
Do oblasti bylo nasazeno několik pátracích a záchranných týmů, včetně vrtulníků, dronů a pozemních jednotek, uvedla mluvčí ministerstva dopravy Endah Purnama Sariová.
Podle dostupných informací je velmi pravděpodobné, že se letadlo zřítilo. Agentura AP uvedla, že turisté na hoře Bulusaraung nahlásili malý požár a v okolí rozptýlené trosky. Logo na troskách odpovídá označení Indonesia Air Transport.
„Pozorování byla oznámena úřadům a záchranné týmy, které se snaží dostat do oblasti, je ověřují,“ uvedl vojenský velitel v Jižním Sulawesi Bangun Nawoko. Strmý terén v oblasti komplikuje pátrací úsilí, dodal Nawoko.