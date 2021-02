Soumrak apartheidu přišel s de Klerkem. Před 30 lety vyhlásil rušení segregačních zákonů v JAR

Všechny apartheidové zákony budou do konce roku zrušeny, oznámil přesně před třiceti lety prezident Jihoafrické republiky Frederik Willem de Klerk. Vysloužil si za to společně s Nelsonem Mandelou Nobelovu cenu za mír. Předpisy umožňující rasovou segregaci a nerovnost v zemi platily od začátku 50. let. Poslední bělošský prezident tak zároveň umožnil obnovení diplomatických vztahů s ostatními zeměmi, které na Jihoafrickou republiku uvalily kvůli rasistické politice sankce.