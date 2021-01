Bělošští farmáři jsou v Jihoafrické republice v ohrožení, o genocidu ale nejde, říká novinář Houdek

Novinář již v úvodu rozhovoru konstatoval, že situace v JAR je velmi složitá, každopádně tam ale dle něj žádná genocida bílých obyvatel neprobíhá. Jihoafrická republika se nicméně od pádu apartheidu zmítá ve vlně násilností, která dopadá na všechny, takže i na bělošské obyvatele. V případě farmářů pak přichází otázka, jestli nejsou častějšími oběťmi útoků kvůli tomu, v jakém prostředí žijí.

Houdek měl na začátku své cesty trochu strach, protože se hned zkraje vydal za mužem jménem Simon Roche, který je tváří narativu o bílé genocidě.

„Je z takového ultra-, krajně pravicového uskupení Suidlanders, u kterého se spekuluje, jestli mají sklady zbraní, protože hovoří o tom, že se budou bránit do poslední kapky krve. Když jsem za ním jel, strach jsem trošku měl. Ale i z cesty, co by mě mohlo potkat,“ vyprávěl.