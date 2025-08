Státy musí zdůvodnit, proč označují některé země za bezpečné, uvedl unijní soud

Zákon, který zřizoval italská migrační střediska v Albánii, zřejmě nebyl zcela v souladu s unijním právem. Vyplývá to z rozhodnutí, který v pátek zveřejnil Soudní dvůr EU. Podle něj musí zákonodárci dohledatelnými zdroji odůvodnit rozhodnutí označit nějakou zemi ze bezpečnou, což se v případě dané legislativy podle italských soudů nedělo.

Unijní soud se zabýval otázkou, který vznesl soud v Římě. Ten řešil odvolání dvou občanů Bangladéše, kteří byli krátce umístěni do italského migračního střediska v Albánii na základě toho, že Itálie označuje jejich zemi za bezpečnou. Tím, že se římský soud obrátil s otázkou do Lucemburku, propadl příkaz k zadržení vydaný na oba migranty, které tak úřady musely vrátit nazpět do Itálie.

Italské soudy měly opakovaně pochybnosti, zda seznam bezpečných zemí sestavený vládou jihoevropské země obsahuje státy, které lze podle aktuální unijní legislativy takto označovat. Italský kabinet tvrdil, že soudy by se touto otázkou vůbec neměly zabývat.