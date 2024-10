Itálie poslala do Albánie první migranty. Soud vzápětí řekl, že se musí vrátit

Soud v Římě v pátek nařídil přesunout do Itálie skupinu prvních dvanácti migrantů, které úřady před pár dny poslaly do nových migračních center v Albánii. Dospěl totiž k závěru, že migranti nepocházejí z bezpečných zemí a nesplňují tak podmínky pro přesun do Albánie. Na verdikt reagovaly ostrou kritikou italské vládní strany. Ministr vnitra Matteo Piantedosi avizoval, že zástupci kabinetu se odvolají. Podle zdrojů agentury ANSA migranty vyzvedne italská vojenská loď v sobotu.

Na začátku týdne italské úřady přesunuly do Albánie první skupinu šestnácti migrantů. Při prověrkách na místě se ale zjistilo, že čtyři jsou nezletilí, a proto je úřady nechaly přemístit do Itálie. V Albánii tak zůstalo dvanáct mužů z Egypta a z Bangladéše. I ti však pravděpodobně absolvují řízení o své žádosti o azyl na Apeninském poloostrově, což je přesně situace, které se italská vláda zřízením středisek v Albánii chtěla vyhnout.

Římský soud v pátek nepotvrdil omezení pohybu dotyčných migrantů a nařídil jejich převoz zpět do Itálie. „Obě země, ze kterých pocházejí, a sice Egypt a Bangladéš, nejsou i vzhledem k nedávnému rozhodnutí Soudního dvora EU bezpečné,“ odůvodnil soud své rozhodnutí. Podle něj tak migranti vyslaní do Albánie „mají právo na to, aby byli převezeni do Itálie“.