Egypťané vzpomínají na pokus o islámskou demokracii. Raději tajně

Volby

V napjaté atmosféře se konaly v několika fázích a kolech parlamentní volby. Přestože ke standardům zavedených demokracií měly daleko, většina světa je považovala za svobodné. Jasným vítězem se stala Demokratická aliance vedená stranou Svoboda a spravedlnost. Slova z názvu symbolizovala to, po čem lidé v ulicích volali.

Formace vznikla na základě léta fungujícího náboženského sdružení – Muslimského bratrstva. I tady název vypovídá mnohé. Aliance čerpala svůj hodnotový základ z náboženství. Ohledně jeho role ve společnosti však podle Barši vedla vnitřní spory a nakonec převážila snaha o hledání kompromisu mezi demokracií a islámem.

„Nemyslím si, že by se jim dal přičíst radikalismus násilného typu. To tvrdí následný režim Sísího, snaží se je ztotožňovat s teroristy. To je hloupost,“ říká.