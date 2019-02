Sísí chce mít možnost vládnout Egyptu až do roku 2034. Parlament schválil změnu ústavy

Schválení ústavních změn se očekávalo, protože v parlamentu jednoznačně převažují Sísího spojenci nebo lidé, které řídí tajné služby ovládané prezidentem, upozornil list The New York Times.

Podle předsedy parlamentu Alího Abdalála nyní bude schválené změny ještě zkoumat zvláštní legislativní výbor, který by pak měl do dvou měsíců definitivní znění předložit poslancům ke konečnému hlasování. Pak bude následovat referendum.

Prezident Sísí se dostal k moci v roce 2013 po vojenském puči, který svrhl kontroverzního islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Nyní vykonává Sísí svůj druhý čtyřletý mandát. Funkční období mu má skončit v roce 2022 a podle dosavadních pravidel by už poté ve volbách znovu kandidovat nemohl.

Pokud změny ústavy vstoupí v platnost, mohl by Sísí kandidovat ještě dvakrát, a to na funkční období nově prodloužené na šest let. Teoreticky by tedy mohl zůstat ve vedení země až do roku 2034.