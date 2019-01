Arabské jaro 2.0? Žluté vesty dorazily na Blízký východ. Ideály vystřídaly protesty za levnější chleba

Konekrétně v Libanonu Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že růst hrubého domácího produktu (HDP) dosáhne v letošním roce jednoho procenta, země by ale potřebovala nejméně šestiprocentní růst, aby dokázala zaměstnat zhruba 30 tisíc občanů, kteří ročně vstoupí na pracovní trh.

Libanon by tak rychle potřeboval ekonomické reformy, které by přilákaly do země zahraniční investory a na nichž by panovala všeobecná shoda. Řada lidí ale nynějším politikům nevěří, že se něco změní. „Všichni jsou zkorumpovaní. Náš slogan je ,vraťte ukradené peníze, které jste vzali lidem‘,“ říká Sheaitová.