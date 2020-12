Biden se do Bílého domu dostal skrze koronavirus a rasové nepokoje. Po třech dekádách od prvního pokusu

Svou kandidaturu Joe Biden v závěru dubna 2019 oznámil tříminutovým videem. V něm odkázal k pochodům vyznavačů nadřazenosti bílé rasy z Charlottesville ze srpna 2017 a apeloval na záchranu amerického ducha. Jasně se tím vymezil vůči Donaldu Trumpovi, který o dění v Charlottesville před třemi lety prohlásil, že dobří lidé stáli na obou stranách.

Hned zkraje tedy Biden otevřel téma, které se v polovině roku 2020 stalo opět aktuálním během rozsáhlých protestů proti systémovému rasismu napříč Spojenými státy. Když oznamoval svůj záměr kandidovat, ještě nemohl tušit, že přijde výzva ještě mohutnější a že většina kampaně se bude točit kolem nemoci, o níž ještě přes půl roku nikdo neuslyší.

Biden se o Bílý dům ucházel už potřetí. Veterán americké politiky, který má za sebou 36 let v Senátu, to poprvé zkusil už v roce 1987. Zprvu slibně vypadající kampaň ale nedopadla slavně a skončila po třech měsících poté, co se přišlo na plagiátorství v projevech i školních záznamech.

Podruhé se o demokratickou nominaci senátor z Delaware ucházel o celých dvacet let později, z klání ale odstoupil hned po prvním hlasování ve výborech v Iowě. Do Bílého domu se nakonec přeci jen dostal, protože Barack Obama si ho vybral jako svého viceprezidenta.

Kdyby Biden v dubnu 2019 uvažoval čistě statisticky, mohl by čekat, že „do třetice všeho dobrého“ se nevyplní a velké šance by si přisuzovat nemohl. Pouze pět viceprezidentů v historii se k prezidentství dostalo skrze volby a nikoliv skrze prezidentovu smrt, naposledy se to povedlo Georgi Bushovi staršímu v roce 1988.

Od klopýtání v Iowě k dominanci v Superúterý

Biden do demokratického boje o nominaci rozhodně nevstoupil úspěšně. V první debatě demokratických kandidátů, které se v létě 2019 účastnil, poprvé po několika letech musel veřejně obhajovat politické postoje či hříchy minulosti. A to se mu tváří v tvář Berniemu Sandersovi a Kamale Harrisové nepovedlo. Právě s Harrisovou se Biden dostal do nejostřejšího sporu kvůli jeho postojům k segregaci ve školách.

Nebyl to pak ani úvod demokratických primárek, který by do Bidenova týmu přinesl klid. Bývalý viceprezident nezažil příznivý start do své kampaně, když v úvodních dvou primárních kláních v Iowě a New Hampshire skončil na čtvrtém, respektive pátém místě a získal pouze šest delegátů. I demokratům nakloněná média tehdy uvažovala, jestli umírněný kandidát, který je obecně přijatelnou volbou, je tím nejlepším, co může strana nabídnout.

Nejúspěšnějším uchazečem o nominaci se po úvodních střetech stal Bernie Sanders, překvapil ale také třeba mladý, méně známý starosta z Indiany Pete Buttigieg. V Nevadě už sice Biden skončil na druhé pozici za Sandersem, ovšem s odstupem dvaceti procent.